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    • Televizyon
    • 03.05.2022 09:41
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    • 03.05.2022 09:41
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    BABA BU AKŞAM YOK MU? Baba dizisi bu akşam neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 3 Mayıs Show TV yayın akışı

    3 Mayıs Show TV yayın akışı gündemde yer alıyor. Ay Yapım imzalı Baba dizisi yayınlandığı ilk gündem bu yana ilgi ile izleniyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi kısa sürede fenomenleşti. Bu hafta yeni bölümü merakla beklenirken seyirciler ekranlarda diziyi göremeyince araştırmalara koyuldu. Peki BABA BU AKŞAM YOK MU? Baba dizisi bu akşam neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    BABA BU AKŞAM YOK MU?

    BABA BU AKŞAM YOK MU? Baba dizisi bu akşam neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları gün boyu yoğun olarak araşıtırıldı. 12. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Seyirciler yeni bölüm için bekleyişte ancak 3 Mayıs Show TV yayın akışında Baba dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Peki neden?

    BABA BU AKŞAM YOK MU?

    Baba dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Bayram dolayısıyla bir çok diziye ara verildi. Bu diziler arasında Baba dizisi de yer alıyor. Bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında Ailecek Şaşkınız adlı film yer alacak.

    BABA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Baba dizisinin yeni bölümü (12.bölüm) 10 Mayıs Salı günü yayınlanancak.

    3 MAYIS 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:45 Bir Şansım Olsa

    10:15 Sev Kardeşim

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Ailecek Şaşkınız

    22:30 Nasipse Adayız

    BABA DİZİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

    Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba...

    Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

    Yapım: Ay Yapım

    Yapımcı: Kerem Çatay

    Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

    Senaryo: Ekin Atalar

    Yönetmen: Çağrı Bayrak
        Hallerde yeni dönem başlıyor
        Haberler Televizyon BABA BU AKŞAM YOK MU? Baba dizisi bu akşam neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 3 Mayıs Show TV yayın akışı
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