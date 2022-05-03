BABA BU AKŞAM YOK MU? Baba dizisi bu akşam neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 3 Mayıs Show TV yayın akışı

BABA BU AKŞAM YOK MU? Baba dizisi bu akşam neden yok? Baba yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları gün boyu yoğun olarak araşıtırıldı. 12. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Seyirciler yeni bölüm için bekleyişte ancak 3 Mayıs Show TV yayın akışında Baba dizisinin yeni bölümü yer almıyor. Peki neden?
BABA BU AKŞAM YOK MU?
Baba dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Bayram dolayısıyla bir çok diziye ara verildi. Bu diziler arasında Baba dizisi de yer alıyor. Bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında Ailecek Şaşkınız adlı film yer alacak.
BABA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Baba dizisinin yeni bölümü (12.bölüm) 10 Mayıs Salı günü yayınlanancak.
3 MAYIS 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:15 Sev Kardeşim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Nasipse Adayız
BABA DİZİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba...
Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak