Başrol oyuncusu finalden önce diziyi terk ediyor! Seyirciyi şoke eden haber! Üç Kuruş'ta işler rayından çıktı! Kimse bunu beklemiyordu

Sezona iddialı başlayan Üç Kuruş dizisinde şu sıralar yaprak dökümü yaşanıyor. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi vedalara doyamadı. Dizide Neriman karakterine hayat veren sevilen oyuncu Nursel Köse geçtiğimiz günlerde kadrodan ayrılmıştı. Bu kez ise akla hiç gelmeyecek bir oyuncu Üç Kuruş'a veda ediyor. Başrol oyuncularında Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Finale doğru giden Üç Kuruş son 3 gün kala güzel oyuncu ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ FİNAL YAPACAK!
Macerasına büyük umutlarla başlayan Üç Kuruş dizisinden kötü haber geldi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizi final yapacak.
Reyting sonuçlarına göre istenilen başarıyı yakalayamayan dizi için alınan kritik karar izleyicilerini üzdü. Final öncesi ise başrol oyuncularından biri diziye veda ediyor.
ÜÇ KURUŞ'UN BAHARI NESRİN CAVADZADE GİDİYOR!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade projeden büyük final öncesi ayrılacak.
Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci gibi başarılı isimleri buluşturan diziden bayram sonrası ayrılacak.
Bayramda dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.