Başrol oyuncusu finalden önce diziyi terk ediyor! Seyirciyi şoke eden haber! Üç Kuruş'ta işler rayından çıktı! Kimse bunu beklemiyordu

Sezona iddialı başlayan Üç Kuruş dizisinde şu sıralar yaprak dökümü yaşanıyor. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi vedalara doyamadı. Dizide Neriman karakterine hayat veren sevilen oyuncu Nursel Köse geçtiğimiz günlerde kadrodan ayrılmıştı. Bu kez ise akla hiç gelmeyecek bir oyuncu Üç Kuruş'a veda ediyor. Başrol oyuncularında Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Finale doğru giden Üç Kuruş son 3 gün kala güzel oyuncu ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...