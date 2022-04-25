Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 25.04.2022 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 17:46
    ABONE OL

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 25 Nisan 2022 | Daha 18'inde bir anne olan Aleyna'nın film gibi hayat hikayesi!

    Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da bugün; birlikte yaşadığı Nizamettin tarafından bebeği elinden alınan daha 18'inde bir anne! Aleyna'nın film gibi hayat hikayesi ve Nurgül'ü bekleyen sürprizler yer alıyor. Esra Erol'dan Nurgül'e yeni müjdeler! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Birlikte yaşadığı Nizamettin tarafından bebeği elinden alınan daha 18'inde bir anne! Aleyna'nın film gibi hayat hikayesi!

    Nurgül'ü bekleyen sürprizler bitmedi. Esra Erol'dan Nurgül'e yeni müjdeler!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da uçak düştü
    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 25 Nisan 2022 | Daha 18'inde bir anne olan Aleyna'nın film gibi hayat hikayesi!
        SON DAKİKA