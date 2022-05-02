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    • Magazin
    • 02.05.2022 16:40
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    • 02.05.2022 16:40
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    Destan dizisinde bomba ayrılık! Hikayesi sona eriyor vedası iç yakacak! Cesedi görünce ok yemiş gibi kaldı ''Bu kadarcık yaraya mı uyudun''

    ATV'nin sevilen dizisi Destan'da bir oyuncu diziye veda ediyor. Bozdağ Film imzalı Destan 21. bölüme kadar ilgi ile izlendi. 2. sezon için onay alan dizide kadroya güncelleme yapılıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide 2. sezon kimlerin olmayacağı belli oldu. Başarılı oyuncu Elif Doğan'ın canlandırdığı Tutkun karakterinin hikayesi sona eriyor. Dizinin takipçileri kadrodan başka kimlerin ayrılacağını merak etmeye başladı.

    Destan dizisinde bomba ayrılık!

    ATV'nin sevilen dizisi Destan'da bir oyuncu diziye veda ediyor. Bozdağ Film imzalı Destan 21. bölüme kadar ilgi ile izlendi. 2. sezon için onay alan dizide kadroya güncelleme yapılıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide 2. sezon kimlerin olmayacağı belli oldu. Başarılı oyuncu Elif Doğan'ın canlandırdığı Tutkun karakterinin hikayesi sona eriyor. Dizinin takipçileri kadrodan başka kimlerin ayrılacağını merak etmeye başladı.

    DESTAN'DA İZLEYİCİYİ ÜZEN GELİŞME

    ATV'nin fenomen dizisi Destan sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizi ikinci sezon için onay aldı. Sezon finaline az bir süre kala diziden ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Dizide Tutkun karakterini canlandıran Elif Doğan Destan'a veda edecek. Yaşanacak bu ayrılık izleyiciyi üzen gelişmelerden biri olacak.

    Destan'ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han'dan, yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.

    Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı ve Tutkun'u bulamaz. Kırçiçek'in "Batuga'yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş'' sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar.

    OK YEMİŞ GİBİ KALDI

    Akkız, Temur, Saltuk, Sırma, Yaman ve Alaca perişan bir halde bütün ormanı ararlar. Temur, ırmak kenarında çalı çırpının arasına gizlenmiş bir kol görür ve bir anda ok yemiş gibi kalır. Çalıların arasından görünen kol Tutkun'undur.

    Tutkun'un cansız bedenini kolları arasına alan Temur'un "Sadece ufak bir sıyrık. İyi olacaksın tamam mı? İyi olacaksın! Tutkun aydı, bu kadarcık yaraya mı uyudun, aydı kendine gel" sözleri üzerine Saltuk ile Akkız birbirlerine bakarlar acı içinde. Saltuk, Temur'un yanına çökerek Tutkun'un uçmağa vardığını söyler.

    ''UÇMAKTA BEKLE BENİ OLUR MU?''

    Tutkun için Yaman ve Saltuk kurgan kazarlar. Acıdan kahrolan Temur, Tutkun'u keçeye sarar. Saltuk ve Yaman, Tutkun'u kaldırır, kurgan içindeki Temur'a uzatır. Temur Tutkun'u kurgana yatırır. Kılıcıyla kendi saçından bir tutam keser, keçenin üzerine koyar. Tutkun'un saçından bir tutam keser, avcunda sıkar. Son bir veda bakışı atan Temur, Tutkun'un kulağına fısıldar: "Uçmakta bekle beni. Olur mu?"

        TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELİYOR!

        Öte yandan ünlü oyuncunun Destan'dan ayrılma haberinin duyulmasıyla birlikte 3 projeden teklif aldığı da ortaya çıktı.

        ELİF DOĞAN KİMDİR?

        6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğan Melis Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu.

        Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.

        2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.
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        Haberler Magazin Destan dizisinde bomba ayrılık! Hikayesi sona eriyor vedası iç yakacak! Cesedi görünce ok yemiş gibi kaldı ''Bu kadarcık yaraya mı uyudun''
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