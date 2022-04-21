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    • Magazin
    • 21.04.2022 19:19
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    • 21.04.2022 19:33
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    Esra Erol’da ortalık karıştı! Bebeğini zengin aileye veren Sevim’e büyük şok! Haberi alınca sinirlerine hakim olamadı

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına geçtiğimiz günlerde başvuran Sevim Yener, eşi Kadir Yener’in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevinde olduğunu belirterek başından geçenlerini anlattı. Eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesinin kendisini soka attığını dile getiren Sevim Hanım, “Kadir’in cezaevine girdiği gün oğlum vefat etti. 4 yaşındaki kızım kayınvalidemde bana göstermiyor. Sokağa atıldığımda hamileydim, çocuğumu evlatlık verdim” dedi. Sevim Hanım’ın evlatlık verdiği bebeğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberi alınca sinirlerine hakim olamayan Sevim Hanım, büyük şok yaşadı. İşte detaylar...

    Bebeğini zengin aileye veren Sevim’e büyük şok!

    Kadir Yener ile 4 yıldır evli olan 22 yaşındaki Sevim Yener, "Oğlumun vefat ettiği gün eşim cezaevine girdi" diyerek birlikte kaldığı kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını dile getirdi.

    4 yaşındaki kızının eşinin ailesinde olduğunu belirten Sevim Hanım, "Çocuğumu göstermiyorlar, yardım edin" dedi.

    Oğlunun 1,5 yaşındayken menkes hastalığı nedeniyle vefat ettiğini belirten Sevim Hanım, "Oğlumu kaybettiğim gün, eşim cezaevine girdi. Oğlum evde öldüğü için 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirildi. Polisler eve gelince eşimi de aldı. 4 tane darp raporum vardı, eşim bu nedenle aranıyordu. Kimliği görünce aldılar" ifadelerini kullandı.

        Eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesi ve kayınpederinin evine giden Sevim Hanım, Kadir Yener'in ailesi tarafından solağa atıldığını söyledi. Ancak Yener ailesi, canlı yayına bağlanarak Sevim Hnaım'ın kendisinin evden çıkıp gittiğini ve dönmediğini söyledi.

        ZENGİN BİR AİLEYE EVLATLIK VERDİ!
        Eşinin ailesi tarafından sokağa atıldığını iddia eden Sevim Hanım, o dönem hamile olduğunu dile getirdi. Kadın sığınma evinde kendisi gibi mağdur olan Gamze ile tanışan Sevim Hanım, "Bana bir aile buldu, çocuğu vermem için. 7 aylıkken buldum aileyi. Bana para vermeyi teklif ettiler, ancak 'Bana vereceğinize çocuğuma harcayın' dedim. Parayı kabul etmedim, sadece doğumda hastane masraflarımı karşıladılar" ifadelerini kullandı.

        Bebeğini yasa dışı yollarla evlatlık veren Sevim Hanım, bugünkü canlı yayında büyük şok yaşadı. Esra Erol, Sevim'in çocuğunu evlatlık verdiği ailenin, bebeği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim ettiğini açıkladı.

            Sevim Hanım'ın bebeğini alan Önder-Pervin çifti, "Bebeği Sevim 15 gün önce bize bırakıp gitti" diyerek evlatlık aldıkları yönündeki iddiaları reddetti.

            Önder Bey, Sevim Hanım'ın kayınpederini bularak bebeği teslim etmek istedi.

            Önder Bey'in, karakolda Sevim Hanım'ın kayınpederine "Ben çocuğu siz vereyim, babaanne baksın. Bütün masraflarını ben karşılarım" dediği öğrenildi.

            Sevim Hanım'ın kayınpederi Cemal Yener ise "Size ait olmayan torunumun masraflarını neden siz karşılayacaksınız? Torunumu nasıl aldıysanız, kanun yoluyla cezasını görerek teslim edeceksiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.
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                Haberler Magazin Esra Erol’da ortalık karıştı! Bebeğini zengin aileye veren Sevim’e büyük şok! Haberi alınca sinirlerine hakim olamadı
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