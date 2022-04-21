Esra Erol’da ortalık karıştı! Bebeğini zengin aileye veren Sevim’e büyük şok! Haberi alınca sinirlerine hakim olamadı

Kadir Yener ile 4 yıldır evli olan 22 yaşındaki Sevim Yener, "Oğlumun vefat ettiği gün eşim cezaevine girdi" diyerek birlikte kaldığı kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisini sokağa attığını dile getirdi.
4 yaşındaki kızının eşinin ailesinde olduğunu belirten Sevim Hanım, "Çocuğumu göstermiyorlar, yardım edin" dedi.
Oğlunun 1,5 yaşındayken menkes hastalığı nedeniyle vefat ettiğini belirten Sevim Hanım, "Oğlumu kaybettiğim gün, eşim cezaevine girdi. Oğlum evde öldüğü için 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirildi. Polisler eve gelince eşimi de aldı. 4 tane darp raporum vardı, eşim bu nedenle aranıyordu. Kimliği görünce aldılar" ifadelerini kullandı.