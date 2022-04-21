Esra Erol’da ortalık karıştı! Bebeğini zengin aileye veren Sevim’e büyük şok! Haberi alınca sinirlerine hakim olamadı

ZENGİN BİR AİLEYE EVLATLIK VERDİ!

Eşinin ailesi tarafından sokağa atıldığını iddia eden Sevim Hanım, o dönem hamile olduğunu dile getirdi. Kadın sığınma evinde kendisi gibi mağdur olan Gamze ile tanışan Sevim Hanım, "Bana bir aile buldu, çocuğu vermem için. 7 aylıkken buldum aileyi. Bana para vermeyi teklif ettiler, ancak 'Bana vereceğinize çocuğuma harcayın' dedim. Parayı kabul etmedim, sadece doğumda hastane masraflarımı karşıladılar" ifadelerini kullandı.