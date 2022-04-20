Yaşar Şahin istismar ettiği Hicran’ı kaçırdı! Esra Erol seyircisine seslendi: “Hicran'ı istismarcısının esaretine mahkum etmeyeceğiz!”

65 yaşındaki Yaşar Şahin, lise son öğrencisi Hicran Ökmen'e "Gel sana iş vereyim, benim yanımda temizlik yap" teklifinde bulundu. Okul çıkışı temizliğe giden genç kız, 2021 Şubat ayında eve her zamankinden geç döndü.

Aradan 9 ay geçtikten sonra karın ağrısı üzerine hastaneye giden ve doğum yapan Hicran'ın o gün cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Takip edilen günlerde soruşturma başlatıldı ve savcılığın talebiyle yapılan DNA testinin sonucunda bebeğin biyolojik babası Yaşar Şahin olduğu öğrenildi.

Tüm bu yaşananların ardından eve dönen Hicran Ökmen, Yaşar Şahin tarafından kaçırıldı. Kayıp başvurusunda bulunan Ökmen ailesi, kızlarını Kemalpaşa'daki bir evde buldu. Ancak Yaşar Şahin, Hicran'ı bir kez daha kaçırdı ve aile soluğu Esra Erol'da aldı.

Ökmen ailesinin canlı yayına çıkması üzerine programa telefonla bağlanan Yaşar Şahin, Hicran'ın yanında olduğunu kabul etti.

Bunun üzerine Esra Erol'un ekibi soluğu Bursa'da aldı. Ancak Yaşar Şahin'in Bursa ve çevresindeki evlerinde Hicran'ı bulamadı.

Esra Erol ekibinden Caner Toygar, "Hicran'ı en son kaçırdığında getirdiği evin önündeyiz. Hicran bu evden gece 4'te kaçıp bebeğiyle birlikte komşuya sığınmış. Jandarma bugün eve girdi ancak içerde Hicran yoktu" dedi.

Esra Erol ise "Lütfen Hicran ve Yaşar Şahin'i gören, tanıyan, bilenler lütfen jandarmaya veya karakola ihbar etsinler" diyerek seyircisine seslendi. Erol, "Hicran'ı istismarcısının esaretine mahkum etmeyeceğiz!" dedi.