ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 4 Nisan 2022 | "Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen solist Ayşe'nin feryadı!



Eşi Nizamettin'den bir türlü boşanamayan ve solistlik yaparak hayatını kazanan Ayşe Hanım'ın 'Bergen gibi olmak istemiyorum!' feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

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