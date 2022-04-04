Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 04.04.2022 16:35
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    • 04.04.2022 16:42
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 4 Nisan 2022 | "Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen solist Ayşe'nin feryadı!

    Havva'nın ailesi yeni doğmuş canlı bebeği diri diri gömdü mü? Vedat'ın iddiası herjesi şok etti. Ahmet'ten sonra İbrahim de mi tutuklandı? Fatma her şeyi itiraf etmeye geliyor! Eşi Nizamettin'den bir türlü boşanamayan ve solistlik yaparak hayatını kazanan Ayşe Hanım'ın 'Bergen gibi olmak istemiyorum!' feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Havva'nın ailesi yeni doğmuş canlı bebeği diri diri gömdü mü? Vedat'ın iddiası herjesi şok etti.

    Ahmet'ten sonra İbrahim de mi tutuklandı? Fatma her şeyi itiraf etmeye geliyor!


        Eşi Nizamettin'den bir türlü boşanamayan ve solistlik yaparak hayatını kazanan Ayşe Hanım'ın 'Bergen gibi olmak istemiyorum!' feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 4 Nisan 2022 | "Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen solist Ayşe'nin feryadı!
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