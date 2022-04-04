Seksenler dizisi izleyicilerine kötü haber geldi. TRT 1 ekranlarından her akşam yayınlanan 'Seksenler' dizisi yayın akışından kaldırıldı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 'Peki SEKSENLER DİZİSİ BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK? Seksenler dizisi final mi yaptı, neden? İşte 4 Nisan TRT 1 yayın akışı!