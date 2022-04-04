Seksenler dizisi izleyicilerine kötü haber geldi. TRT 1 ekranlarından her akşam yayınlanan 'Seksenler' dizisi yayın akışından kaldırıldı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 'Peki SEKSENLER DİZİSİ BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK? Seksenler dizisi final mi yaptı, neden? İşte 4 Nisan TRT 1 yayın akışı!
SEKSENLER DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?
Seksenler dizisi Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak. Program yoğunluğu gerekçesiyle yayın akışından çıkarıltılan dizinin Ramazan bitiminden sonra yeniden yayınlanmaya başlaması bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ
10:15 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu