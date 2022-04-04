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    • Televizyon
    • 04.04.2022 18:23
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    • 04.04.2022 18:26
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    📺SEKSENLER DİZİSİ BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK? Seksenler dizisi final mi yaptı, neden? 4 Nisan TRT 1 yayın akışı!

    4 Nisan TRT 1 yayın akışı yayımlandı. Seksenler dizisi izleyicileri yayın akışında farklı bir diziyi görünce araştırma yapmaya başladı. Peki Seksenler dizisi bitti mi, bugün neden yok? Seksenler dizisi final mi yaptı, neden?

    📺SEKSENLER DİZİSİ BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK?

    Seksenler dizisi izleyicilerine kötü haber geldi. TRT 1 ekranlarından her akşam yayınlanan 'Seksenler' dizisi yayın akışından kaldırıldı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 'Peki SEKSENLER DİZİSİ BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK? Seksenler dizisi final mi yaptı, neden? İşte 4 Nisan TRT 1 yayın akışı!

    SEKSENLER DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

    Seksenler dizisi Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak. Program yoğunluğu gerekçesiyle yayın akışından çıkarıltılan dizinin Ramazan bitiminden sonra yeniden yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

    10:15 Alişan ile Hayata Gülümse
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Bir İyilik Hikayesi
    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
    17:00 Ana Haber
    17:25 İddiaların Aksine
    17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci
    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
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    Haberler Televizyon 📺SEKSENLER DİZİSİ BİTTİ Mİ, BUGÜN NEDEN YOK? Seksenler dizisi final mi yaptı, neden? 4 Nisan TRT 1 yayın akışı!
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