Esra Erol’da akılalmaz olay! Eşi ‘Kendine bir kadın bul’ dedi! Gönlünü ‘Sarı Selma’ya kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı

Zeki Bey, "Babamın vefatının ardından annemi Sakarya'daki evime getirdim. Annemle yaşamak istemedi, memleketi Rusya'ya gitti. Bana gittikten sonra 'Kendine bir kadın bul, evlenebilirsin' dedi. Ben de kendisinin bir arkadaş buldu diye düşündüm" dedi.
2020'nin Ekim ayında Sarı Selma lakaplı Esma Önder ile tanıştığını dile getiren Zeki Bey, "Arkadaşımla bir mekana gittik, Selma o mekanda oryantallik yapıyordu. Orada tanıştık. Benim alkol kullanmamam, annem ve kızımla yaşamam onu etkiledi. Karakteri düzgün ben bunu kullanabilirim diye düşündü" ifadelerini kullandı.