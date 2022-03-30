Esra Erol’da akılalmaz olay! Eşi ‘Kendine bir kadın bul’ dedi! Gönlünü ‘Sarı Selma’ya kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı

2020'nin Ekim ayında Sarı Selma lakaplı Esma Önder ile tanıştığını dile getiren Zeki Bey, "Arkadaşımla bir mekana gittik, Selma o mekanda oryantallik yapıyordu. Orada tanıştık. Benim alkol kullanmamam, annem ve kızımla yaşamam onu etkiledi. Karakteri düzgün ben bunu kullanabilirim diye düşündü" ifadelerini kullandı.