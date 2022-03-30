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    • 30.03.2022 19:41
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    • 30.03.2022 19:50
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Eşi ‘Kendine bir kadın bul’ dedi! Gönlünü ‘Sarı Selma’ya kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Sakarya’dan katılan evli ve iki çocuk babası Zeki Bey, eşinin Rusya’da olduğunu söyledi. Eşiyle resmi nikahı devam eden ancak aralarındaki duygusal ilişkinin bittiğini söyleyen Zeki Bey, 2020’nin Ekim ayında bir mekanda dansçılık yaparken tanıştığı Esma Önder tarafından duygusal anlamda kandırıldığını söyledi. Esma Hanım’ın lakabının Sarı Selma olduğunu dile getiren Zeki Bey’in anlattıkları izleyenleri şoke etti. İşte detaylar...

    Gönlünü ‘Sarı Selma’ya kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı

    Esra Erol'da programına Sakarya'dan katılan evli ve iki çocuk babası Zeki Bey, eşinin Rusya'da olduğunu söyledi.

    Zeki Bey, "Babamın vefatının ardından annemi Sakarya'daki evime getirdim. Annemle yaşamak istemedi, memleketi Rusya'ya gitti. Bana gittikten sonra 'Kendine bir kadın bul, evlenebilirsin' dedi. Ben de kendisinin bir arkadaş buldu diye düşündüm" dedi.

    2020'nin Ekim ayında Sarı Selma lakaplı Esma Önder ile tanıştığını dile getiren Zeki Bey, "Arkadaşımla bir mekana gittik, Selma o mekanda oryantallik yapıyordu. Orada tanıştık. Benim alkol kullanmamam, annem ve kızımla yaşamam onu etkiledi. Karakteri düzgün ben bunu kullanabilirim diye düşündü" ifadelerini kullandı.

        Esma Hanım'ın kredi borcunu ödediğini ve dansçılığı bırakması için yeni bir iş yeri açtığını vurgulayan Zeki Bey, şunları söyledi: "Dansçılığı bırakması için bana şart koştu. Ev ve yeni dükkan istedi. Kredi borcum var dedi. Hepsini hallettim, dükkan açtım. Birlikte gider geliriz diye düşündüm"

        Solaryum dükkanı açtığını söyleyen Zeki Bey "Dükkanı açtıktan 5 ay gibi bir süre sonra bana uzaklaştırma aldırdı. Kendi dükkanıma giremedim. Polis merkezine gittim. Oradakiler 'Sen nereden bulaştın ona' dediler" diye konuştu.

        Zeki Bey, uzaklaştırmanın nedeninin sorulması üzerine "Ben de anlamadım. Normal de kendisi yüzümde çizilmedik yer, evde kırılmadık eşya bırakmadı" dedi.

            Esma Hanım'ın yasaklı madde kullandığını iddia eden ve bunu sonradan öğrendiğini belirten Zeki Bey, "Ben madde kullandığını bilmiyordum. Sonradan kullanırken yakaladım. Bilseydim, ilişkiye başlamazdım" şeklinde konuştu.

            Duygusal olarak kandırıldığının altını çizen Zeki Bey, "Ben paranın derdinde değilim, gelsin buraya yüzleşelim. Ne şekilde olacaksa helalleşelim. Barışmak istemiyorum. Şerefimle, onurumla oynadı resmen. Tehdit ettiğimi, ailesini rahatsız ettiğimi söyledi. Gelsin yüzleşelim" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Eşi ‘Kendine bir kadın bul’ dedi! Gönlünü ‘Sarı Selma’ya kaptırdı! Başına gelmeyen kalmadı
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