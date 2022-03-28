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    • Televizyon
    • 28.03.2022 16:25
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    • 28.03.2022 16:27
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 28 Mart 2022 | DNA testi sonucu açıklanacak! Yeni doğan bebeğin babası Gürbüz mü?

    Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda 24 yıl sonra bir mucize daha gerçek oldu! Zeynep hanım kızına stüdyoda sarılabilecek mi? burcu ile ilgili son dakika gelişmesi! Yeni doğan bebeğin babası Gürbüz mü? DNA testi sonucu açıklanacak! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    24 yıl sonra bir mucize daha gerçek oldu! Zeynep hanım kızına stüdyoda sarılabilecek mi? Burcu ile ilgili son dakika gelişmesi!

    Yeni doğan bebeğin babası Gürbüz mü? DNA testi sonucu açıklanacak!
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 28 Mart 2022 | DNA testi sonucu açıklanacak! Yeni doğan bebeğin babası Gürbüz mü?
        SON DAKİKA