ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 28 Mart 2022 | DNA testi sonucu açıklanacak! Yeni doğan bebeğin babası Gürbüz mü?

Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
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