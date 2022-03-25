24 yıl önce parkta terk ettiği engelli kızı için umut Esra Erol'dan çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de oturan Zeynep Ö., 30 yıl önce iddiaya göre zihinsel ve bedensel engelli bir kız dünyaya getirdi. Güçlükle büyütmeye çalıştığı yavrusunu her gün parkta götürüp salıncaklara bindirdi. Burcu adını verdiği kızı büyümeye başlayınca bakımında zorluk çekti. Kocası ise işsiz güçsüz olduğu için bunalıma girdi.

25 Eylül 1998'de yavrusunu her zaman gittiği parkta terk etti. Ardından kocasından boşanıp başkasıyla evlendi. Bunca yıl, vicdan azabı çekti.

İKİ KARDEŞİ DAHA OLDU

Artık dayanamayıp ATV'de yayınlanan "Esra Erol"da programına geldi. Yavrusunun bulunması için yardım istedi. Ancak yaptığı açıklama, hem salondaki, hem de ekran başındaki izleyicileri şok etti: Yavrumu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettim. Karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüm. Eşimden boşanıp o kişiyle evlendim. Karakola bıraktığı kızın benim kızım olduğunu söylemedim. Şimdi 2 çocuğum var. 24 yıldır çektiğim azap bitsin. Yavrum, yalnız olmadığını ve 2 kardeşi daha olduğunu bilsin...

KIZINI KARAKOLA TESLİM EDEN ADAMLA EVLENDİ

Zeynep Ö, kızını karakola teslim eden adamla evlendiğini ve ondan da iki çocuğu olduğunu anlattı.