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    • Televizyon
    • 28.03.2022 19:42
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    • 28.03.2022 19:53
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    Çocuğunun tek sözüyle soluğu Esra Erol’da aldı! Genç kadının yaşadıkları kan dondurdu: “Hamileyken yol kenarındaki çukura attı”

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Özlem Eser, eşi Şeref Eser’den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü dile getirerek boşanmak için yardım istedi. Babasız büyüdüğünü ve 18 yaşına gelmeden annesinin imzasıyla Şeref Eser ile evlendiğini dile getiren Özlem Hanım’ın anlattıkları kan dondurdu. Canlı yayına telefonla bağlanan Özlem Hanım’ın annesi ise sözleriyle yürek yaktı. İşte detaylar...

    Çocuğunun tek sözüyle soluğu Esra Erol’da aldı!

    Esra Erol'da programına boşanmak için başvuran Özlem Hanım, "Programa başvurmak benim için kolay olmadı. Çocuğumun "Anne babam hani bana balon getirecekti, ne zaman getirecek?" sözleri üzerine buraya geldim" dedi.

    Annesinin kendisine hamile olduğu dönem babasının onları terk ettiğini ve onu yaşarken hiç görmediğini dile getiren Özlem Hanım, "Bir gün hiç tanımadığım biri gelip 'Özlem baban öldü' dedi. Ben yaşarken hiç görmedim, mezarına gittim" ifadelerini kullandı.

    Babasız büyüyen Özlem Hanım, 18 yaşına gelmeden annesinin imzasıyla Şeref Eser ile nikah masasına oturduğunu ve 4 yıldır evli olduğunu belirtti.

        Eşinin 30 yaşında olduğunu ancak hala babasının desteğini aldığını sözlerine ekleyen Özlem Hanım, evliliği boyuncu psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.

        Eşiyle mahkemelik de olan Özlem Hanım, "Bir gün anneme giderken, kavga ettik. O zaman hamileydim. Bir anda arabadan indirdi, beni sürükledi. Yolun kenarındaki çukura attı beni. Yoldan geçenler müdahale etti. Tır şoförü geldi, beni çukurdan çıkardı. Mahkemeye de çıktık bu nedenle. Ancak ben babasız büyüdüm, çocuğum büyümesin diye affettim" şeklinde konuştu.

        'İLK EŞİNİ DE ŞİDDET UYGULADI'
        Özlem Hanım, gördüğü şiddeti kimseye anlatmasın diye eşinin telefonuna el koyduğunu da dile getirdi. Özlem Hanım'ın açıklamalarının ardından Şeref'in ilk eşinin bir yakını canlı yayına bağlandı. Şeref'in ilk eşinin akrabası, Özlem Hanım'ın sözlerini doğrulayarak "İlk eşinin de telefonunu aldı, ailesiyle görüşmesin diye. Balayında şiddet uyguladı" dedi.

            KOMŞUSU İDDİALARINI YALANLADI!
            Eser çiftinin komşusu, programa telefonla bağlanarak Özlem Hanım'ın yalan söylediğini Şeref Eser'in boşanmak istediğini ancak Özlem Hanım'ın boşanmadığını söyledi. Özlem Hanım'ın ismini vermek istemeyen komşusu, "Özlem'in annesi Şeref'e evlenmeden önce 'bizi araştırmayın' dedi. Şeref mağdur" diye konuştu.

            ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

            Özlem Hanım'ın annesi de canlı yayına bağlanarak "Benim alnım ak. Birkaç evlilik yapmış olabilirim, bu benim kaderim. Bizi kim kötülüyorsa ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

            Özlem Hanım'ın annesi konuşurken gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi: "Ben kızımı vermek istemedim. Ben kızım yetim, babasız büyüttüm. Vermeyecektim kızımı, ayaklarıma kapıldı. Ben Özlem'e 'gitme, bu adamı sevmedim' dedim. Komşum beni uyardı, 'bunlara kız verilmez' dedi"
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            Haberler Televizyon Çocuğunun tek sözüyle soluğu Esra Erol’da aldı! Genç kadının yaşadıkları kan dondurdu: “Hamileyken yol kenarındaki çukura attı”
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