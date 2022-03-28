Çocuğunun tek sözüyle soluğu Esra Erol’da aldı! Genç kadının yaşadıkları kan dondurdu: “Hamileyken yol kenarındaki çukura attı”

Eşiyle mahkemelik de olan Özlem Hanım, "Bir gün anneme giderken, kavga ettik. O zaman hamileydim. Bir anda arabadan indirdi, beni sürükledi. Yolun kenarındaki çukura attı beni. Yoldan geçenler müdahale etti. Tır şoförü geldi, beni çukurdan çıkardı. Mahkemeye de çıktık bu nedenle. Ancak ben babasız büyüdüm, çocuğum büyümesin diye affettim" şeklinde konuştu.