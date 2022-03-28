Çocuğunun tek sözüyle soluğu Esra Erol’da aldı! Genç kadının yaşadıkları kan dondurdu: “Hamileyken yol kenarındaki çukura attı”

Esra Erol'da programına boşanmak için başvuran Özlem Hanım, "Programa başvurmak benim için kolay olmadı. Çocuğumun "Anne babam hani bana balon getirecekti, ne zaman getirecek?" sözleri üzerine buraya geldim" dedi.
Annesinin kendisine hamile olduğu dönem babasının onları terk ettiğini ve onu yaşarken hiç görmediğini dile getiren Özlem Hanım, "Bir gün hiç tanımadığım biri gelip 'Özlem baban öldü' dedi. Ben yaşarken hiç görmedim, mezarına gittim" ifadelerini kullandı.
Babasız büyüyen Özlem Hanım, 18 yaşına gelmeden annesinin imzasıyla Şeref Eser ile nikah masasına oturduğunu ve 4 yıldır evli olduğunu belirtti.