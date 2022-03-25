Esra Erol 6 yaşında annesi tarafından terk edilen Burcu’yu bulmuştu! 24 yıl önce parkta bıraktığı kızını görmeye yüreği dayanmadı

25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti.
"KARAKOLA BIRAKAN KİŞİYLE EVLENDİM"
24 yıldır yaşadığı bu vicdan azabıyla hayatına devam edemediğini söyleyen Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.
Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti.