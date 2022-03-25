Esra Erol 6 yaşında annesi tarafından terk edilen Burcu’yu bulmuştu! 24 yıl önce parkta bıraktığı kızını görmeye yüreği dayanmadı

Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti.