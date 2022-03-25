Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 25.03.2022 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2022 19:55
    ABONE OL

    Esra Erol 6 yaşında annesi tarafından terk edilen Burcu’yu bulmuştu! 24 yıl önce parkta bıraktığı kızını görmeye yüreği dayanmadı

    ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Zeynep Hanım, 6 yaşındayken Büyükçekmece’de bir parka bıraktığı bedensel engelli kızını aramak için Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol ise 24 yıl önce annesi tarafından terk edilen Burcu’ya ulaştı. Bugünkü canlı yayında şimdilerde 30 yaşında olan kızını gören Zeynep Hanım, fenalık geçirdi. Öte yandan programa gelen bir ihbar duyanları şoke etti. İşte detaylar...

    24 yıl önce parkta bıraktığı kızını görmeye yüreği dayanmadı

    25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti.

    "KARAKOLA BIRAKAN KİŞİYLE EVLENDİM"
    24 yıldır yaşadığı bu vicdan azabıyla hayatına devam edemediğini söyleyen Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

    Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu itiraf ederek izleyicileri şoke etti.

        OLAYLARIN YAKIN TANIĞI KONUŞTU!
        İsmini vermek istemeyen bir seyirci, bugünkü canlı yayına telefonla bağlanarak Ali Bey ile Zeynep Hanım'ın Burcu'yu terk etmeden önce birlikte olduklarını hatta Zeynep Hanım'ın Ali Bey'in eşiyle kuma hayatı yaşadığını dile getirdi.

        Olayların yakın tanıdığı olduğunu belirten izleyici, Ali Bey ile Zeynep Hanım'ın Burcu'nun abisi Coşkun'a şiddet uyguladığını dile getirdi. Ancak hem Ali Bey ile Zeynep Hanım hem de Coşkun Bey iddiaları yalanladı.

        YILLAR SONRA KIZINI İLK KEZ GÖRDÜ!
        Dünkü yayında Burcu'nun bulunduğunu açıklayan Esra Erol, genç kızın fotoğrafını annesine yıllar sonra ilk kez gösterdi.
            Biden’dan Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
            Haberler Televizyon Esra Erol 6 yaşında annesi tarafından terk edilen Burcu’yu bulmuştu! 24 yıl önce parkta bıraktığı kızını görmeye yüreği dayanmadı
                SON DAKİKA