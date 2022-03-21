ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 21 Mart 2022 | Türkiye'nin tanıdığı Fatma sokaklarda dilenmeye başladı Melahat abla feryat etti.

Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
Fatma sokaklarda dilenmeye başladı Melahat Abla feryat etti. Fatma ve Fatma'yı kaçırdığı iddia edilen Ahmet'in ağabeyi İbrahim canlı yayında!
Fatma'nın boşanmak için en büyük şartı ne? Yasin Bey bu teklife ne cevap verecek?