Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.03.2022 17:00
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    • 21.03.2022 17:02
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 21 Mart 2022 | Türkiye'nin tanıdığı Fatma sokaklarda dilenmeye başladı Melahat abla feryat etti.

    Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda yer alan konular; Fatma sokaklarda dilenmeye başladı Melahat Abla feryat etti. Fatma ve Fatma'yı kaçırdığı iddia edilen Ahmet'in ağabeyi İbrahim canlı yayında! Fatma'nın boşanmak için en büyük şartı ne? Yasin Bey bu teklife ne cevap verecek? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

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    Fatma sokaklarda dilenmeye başladı Melahat Abla feryat etti. Fatma ve Fatma'yı kaçırdığı iddia edilen Ahmet'in ağabeyi İbrahim canlı yayında!

    Fatma'nın boşanmak için en büyük şartı ne? Yasin Bey bu teklife ne cevap verecek?
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 21 Mart 2022 | Türkiye'nin tanıdığı Fatma sokaklarda dilenmeye başladı Melahat abla feryat etti.
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