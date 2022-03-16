Esra Erol’da film gibi olay! Yuva yapmak isteyen adamın yuvası yıkıldı! ‘Evlenmesi için yardımcı olduğum Mustafa karımı kaçırdı!'

GÜLSEREN HANIM CANLI YAYINDA!

Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına telefonla bağlanan Gülseren Hanım, eşinin "Benden herhangi bir yanlış gördün mü?" sorusuna "Ben senden her türlü yanlış gördüm. İstemiyorum seni, sen oraya ne diye çıktın? Aç mahkeme, boşan. Ben seni kesinlikle istemiyorum" cevabını verdi.