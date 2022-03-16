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    • Televizyon
    • 16.03.2022 20:04
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    • 16.03.2022 20:11
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    Esra Erol’da film gibi olay! Yuva yapmak isteyen adamın yuvası yıkıldı! ‘Evlenmesi için yardımcı olduğum Mustafa karımı kaçırdı!'

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bu hafta filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Programa oğlu Ömer Sevindik ile başvuran Kadir Sevindik, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülderen Sevindik’in 26 Şubat’ta evden kaçtığını dile getirdi. Kadir Bey, 8 yıldır evli olduğu eşine canlı yayında ‘geri dön’ çağrısında bulunurken Mustafa Sarıgül adlı şahısla kaçan Gülderen Hanım canlı yayına bağlandı ve anlattıklarıyla izleyicileri şoke etti. İşte detaylar...

    Yuva yapmak isteyen adamın yuvası yıkıldı!

    Esra Erol'da programına Ömer Sevindik ile başvuran Kadir Sevindik, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülderen Sevindik'in 26 Şubat'ta evden kaçtığını belirtti.

    Eşinin 9 yaşındaki kızını da yanına alıp evden kaçmasının ardından telefon dökümlerini çıkarttığını söyleyen Kadir Bey, "Eşimin görüştüğü numara, Mustafa Sarıgül'ün çıktı. Benim İstanbul'da ablamın komşusu. Daha önce eşine şiddet uygulamış, mahkemelik olmuş. Üç çocuğu var, ablama 'bana evlenecek birini bul, çocuklar ortada kaldı' demiş.

    Ablam çocuklarına bakmış ancak o hala biriyle evlenmek istediğini söylemiş. Ablam beni aradı, ben de evlenmesine yardımcı oldum. Bir eş buldum, sosyal medyadan fotoğraf atacaktım. O sırada eşim devreye girdi, 'ben atarım' dedi. Mustafa'yla o muhatap oldu, bu benim hoşuma gitmedi" şeklinde konuştu.

        Mustafa Bey ile görüştürdüğü kadının evlenmekten vazgeçtiğini dile getiren Kadir Bey, "Bu olaydan sonra Mustafa, eşime mesaj atmış" dedi.

        Eşinin 8 yıldır bir yanlışını görmediğini dile getiren Kadir Bey, "Gülderen kandırıldı" derken oğlu Ömer Bey "Saman altından su yürütür. Kesinlikle kandırılmadı" ifadelerini kullandı.

        GÜLSEREN HANIM CANLI YAYINDA!
        Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına telefonla bağlanan Gülseren Hanım, eşinin "Benden herhangi bir yanlış gördün mü?" sorusuna "Ben senden her türlü yanlış gördüm. İstemiyorum seni, sen oraya ne diye çıktın? Aç mahkeme, boşan. Ben seni kesinlikle istemiyorum" cevabını verdi.

            ORTALIK KARIŞTI!
            Gülderen Hanım, eşi Kadir Bey'in kendisine 'Saman altından su yürütür' diyen oğlu Ömer Bey'le de canlı yayında birbirine girdi.

            Ömer Bey ile gerilen Güldren Hanım, eşi hakkında ise "Ben ona evlendirme, kimsenin işine karışma dedim. Bunu sevabına yapmıyordu, parasına yapıyordu" dedi.

            Kandırılmadığının altını çizen Gülseren Hanım, "Ben kendim gittim. Canım istedi, gittim. Boşanmak istiyorum" diyerek telefonu kapattı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da film gibi olay! Yuva yapmak isteyen adamın yuvası yıkıldı! ‘Evlenmesi için yardımcı olduğum Mustafa karımı kaçırdı!'
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