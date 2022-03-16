Esra Erol’da film gibi olay! Yuva yapmak isteyen adamın yuvası yıkıldı! ‘Evlenmesi için yardımcı olduğum Mustafa karımı kaçırdı!'

Esra Erol'da programına Ömer Sevindik ile başvuran Kadir Sevindik, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülderen Sevindik'in 26 Şubat'ta evden kaçtığını belirtti.
Eşinin 9 yaşındaki kızını da yanına alıp evden kaçmasının ardından telefon dökümlerini çıkarttığını söyleyen Kadir Bey, "Eşimin görüştüğü numara, Mustafa Sarıgül'ün çıktı. Benim İstanbul'da ablamın komşusu. Daha önce eşine şiddet uygulamış, mahkemelik olmuş. Üç çocuğu var, ablama 'bana evlenecek birini bul, çocuklar ortada kaldı' demiş.
Ablam çocuklarına bakmış ancak o hala biriyle evlenmek istediğini söylemiş. Ablam beni aradı, ben de evlenmesine yardımcı oldum. Bir eş buldum, sosyal medyadan fotoğraf atacaktım. O sırada eşim devreye girdi, 'ben atarım' dedi. Mustafa'yla o muhatap oldu, bu benim hoşuma gitmedi" şeklinde konuştu.