Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Fatma aylar sonra Esra Erol’da! Son hali dikkat çekti ağlamaktan konuşamadı

Atv erkanlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini belirterek yardım istemişti.
Esra Erol'un çabaları sonucu baba evine dönen Fatma, bir kez daha kaçarak Ahmet'in yanına gitmişti. İkilinin sosyal medyada yayınladıkları videolar ise çok konuşulmuştu.
MELAHAT HANIM CANLI YAYINDA!
Melahat Hanım, aylar sonra tekrar Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Melahat Hanım, Fatma'nın 11 Mart tarihinde Ahmet Kaymaz'dan gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik olduğunu iddia etti.