Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 21.03.2022 19:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2022 19:36
    ABONE OL

    Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Fatma aylar sonra Esra Erol’da! Son hali dikkat çekti ağlamaktan konuşamadı

    19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma kaçırılmış ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan Ahmet Kaymaz’la evlendirilmişti. Fatma’nın annesi Melahat Oruç ise Esra Erol’da programına başvurmuştu. Esra Erol’un çabaları sonucu baba evine dönen Fatma, bir süre sonra tekrar Ahmet’e kaçmıştı. Melahat Oruç, bir kez daha Esra Erol’da programının kapısını çalarak yardım istedi. Acılı anne, doğum yapmasına 1-2 ay kalan Fatma'nın gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini ve Ahmet’in cezaevinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine canlı yayına görüntülü olarak bağlanan Fatma, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

    Fatma aylar sonra Esra Erol’da!

    Atv erkanlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini belirterek yardım istemişti.

    Esra Erol'un çabaları sonucu baba evine dönen Fatma, bir kez daha kaçarak Ahmet'in yanına gitmişti. İkilinin sosyal medyada yayınladıkları videolar ise çok konuşulmuştu.

    MELAHAT HANIM CANLI YAYINDA!
    Melahat Hanım, aylar sonra tekrar Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Melahat Hanım, Fatma'nın 11 Mart tarihinde Ahmet Kaymaz'dan gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik olduğunu iddia etti.

        BEBEĞİNİ KAYBETTİ İDDİASI!
        Acılı anne, doğum yapmasına 1-2 ay kalan Fatma'nın gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kızının yoğum bakımda olduğunu telefonla öğrendiğini belirten Melahat Hanım, kızının tutulduğunu ve Ahmet'in abisinin kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü.

        FATMA'DAN İDDİALARA YANIT!
        Tüm bu yaşananların ardından canlı yayına kayınvalidesi ile görüntülü olarak bağlanan Fatma, gözyaşlarına boğuldu.

        Bir süre konuşamayan genç kız, hastaneye yattığı yönündeki iddiaları doğrulayarak bebeğini kaybetmediğini açıkladı.

            Gebeliğinin hastanede kontrol altında devam etmesi gerektiğini ancak hastanede kalmak istemediğini dile getiren Fatma, "Kanamam oldu. Hastaneye gittim, serum taktılar, iğne yaptılar. Hastanede bir hafta kaldım, eve döndüm. Doktor hastanede 3-4 ay yatmamı söyledi, kabul etmedim. Gebeliğim devam ediyor" dedi.

            AHMET HAPSE GİRDİ
            Öte yandan Fatma, 11 yıl hırsızlık suçundan cezası bulunan Ahmet Kaymaz'ın şiddet olayları nedeniyle gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı iddialarını da doğruladı.

            'MUTLUYUM'
            Ev halkıyla bir sıkıntı yaşamadığını ve mutlu olduğunu dile getiren Fatma, şiddet iddialarını da yalanladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gardiyan imamı ifşa oldu
            Haberler Televizyon Eşi ve kumasıyla yaşıyordu! Fatma aylar sonra Esra Erol’da! Son hali dikkat çekti ağlamaktan konuşamadı
                SON DAKİKA