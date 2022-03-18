Acılı anne Esra Erol’da gözyaşlarına boğuldu! Fatma’nın başına gelenler kan dondurdu! Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşıyordu...

Melahat Oruç, Esra Erol'da programına başvurarak 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürmüştü.
Melahat Hanım'In açıklamalarının hemen ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Fatma, Esra Erol'un çabaları sonucu baba evine dönmüştü.
Ancak Fatma, bir kez daha baba evinden kaçarak Ahmet'in yanına gitmişti. İkilinin sosyal medyada yayınladıkları videolar ise çok konuşulmuştu.