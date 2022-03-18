Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 18.03.2022 20:01
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    • 18.03.2022 20:10
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    Acılı anne Esra Erol’da gözyaşlarına boğuldu! Fatma’nın başına gelenler kan dondurdu! Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşıyordu...

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına geçen yıl başvuran Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini belirterek yardım istemişti. Esra Erol’un çabaları sonucu baba evine dönen Fatma, aylar sonra tekrar gündeme geldi. Melahat Hanım, uzun bir aranın ardından Esra Erol’da programına tekrar başvurarak Fatma’nın başına gelen korkunç olayı anlattı. İşte detaylar...

    Acılı anne Esra Erol’da gözyaşlarına boğuldu! Fatma’nın başına gelenler kan dondurdu! Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşıyordu...

    Melahat Oruç, Esra Erol'da programına başvurarak 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürmüştü.

    Melahat Hanım'In açıklamalarının hemen ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Fatma, Esra Erol'un çabaları sonucu baba evine dönmüştü.

    Ancak Fatma, bir kez daha baba evinden kaçarak Ahmet'in yanına gitmişti. İkilinin sosyal medyada yayınladıkları videolar ise çok konuşulmuştu.

        MELAHAT HANIM CANLI YAYINDA!
        Melahat Hanım, aylar sonra tekrar Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Melehat Hanım, Fatma'nın 11 Mart tarihinde Ahmet Kaymaz'dan gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik olduğunu söyledi.

        BEBEĞİNİ KAYBETTİ
        Acılı anne, doğum yapmasına 1-2 ay kalan Fatma'nın gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Fatma'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

        Kızının yoğum bakımda olduğunu telefonla öğrendiğini belirten Melahat Hanım, kızının tutulduğunu ve Ahmet'in abisinin kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü.

            AHMET NEDEN HAPSE GİRDİ?
            11 yıl hırsızlık suçundan cezası bulunan Ahmet Kaymaz'ın şiddet olayları nedeniyle gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

            Öte yandan Fatma'nın son dönemlere ait bir videosu da programda yayınlandı. Bir izleyici tarafından yollanan görüntüler, yürek yaktı. Fatma'nın dükkan dükkan gezerek karnını doyurmak için yemek istediği iddia edildi.
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            Haberler Televizyon Acılı anne Esra Erol’da gözyaşlarına boğuldu! Fatma’nın başına gelenler kan dondurdu! Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşıyordu...
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