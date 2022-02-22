Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’ın sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı! Selim Bayraktar ve sevgilisinin aşk dolu pozları

2012 yılına gelindiğinde ekranlarda fırtınalar estiren ve reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Halit Ergenç, Selma Ergeç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Okan Yalabık ve pek çok oyuncu ile birlikte rol aldı. Canlandırdığı Sümbül Ağa rolü ile yıldızı parlayan Selim Bayraktar, 2014 yılında Aşk Sana Benzer isimli filmde Aykut karakterini canlandırdı.

14 yıllık eşi Bihter Bayraktar'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selim Bayraktar'ın sevgilisi bakın kim çıktı. İşte başta Selim Bayraktar olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.