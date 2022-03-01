Destan'ın Çolpan Hatun'u İpek Karapınar'ın sevgilisi bakın kim çıktı! İşte 37 yaşındaki güzel oyuncunun merak edilen sevgilisi
atv ekranlarında kısa bir süre önce izleyiciye merhaba diyen, başrolünü Ebru Şahin'in üstlendiği oyuncu kadrosunda Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar gibi isimleri bulunduran Destan, salı akşamları zirveye oynuyor. 37 yaşındaki İpek Karapınar dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizide Çolpan Hatun'u canlandıran İpek Karapınar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle aşk dolu fotoğraflarını paylaştı. İşte İpek Karapınar ve ünlülerin merak edilen eşleri ile sevgilileri.
Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han. Onu canlandıran isim ise 37 yaşında başarılı oyuncu İpek Karapınar. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken İpek Karapınar hakkında pek çok detay merak edilenlerin başında geliyor. Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Kırgın Çiçekler gibi projelerde de rol alan İpek Karapınar, Destan dizisinde 'Çolpan' karakterine hayat veriyor.
İpek Karapınar, 1 Ocak 1984 İstanbul'da doğdu. Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nda keman eğitimi aldı. 'Köprü' dizisinde hayat verdiği karakterle de önemli bir çıkış yapan oyuncu daha sonra Ustura Kemal dizisinde Nihal, Talih Kuşu dizisinde Cansu, Adını Kalbime Yazdım dizisinde Leyla, Hayat Yolunda dizisinde Yelda Güçlü karakterlerini canlandırdı.