Destan’ın Çolpan Hatun’u İpek Karapınar’ın sevgilisi bakın kim çıktı! İşte 37 yaşındaki güzel oyuncunun merak edilen sevgilisi

Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han. Onu canlandıran isim ise 37 yaşında başarılı oyuncu İpek Karapınar. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken İpek Karapınar hakkında pek çok detay merak edilenlerin başında geliyor. Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Kırgın Çiçekler gibi projelerde de rol alan İpek Karapınar, Destan dizisinde 'Çolpan' karakterine hayat veriyor.