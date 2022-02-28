Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 28.02.2022 16:31
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    • 28.02.2022 16:33
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 28 Şubat 2022 | Türkiye günlerce onları konuştu! Selim Bey sözünde durdu mu?

    Türkiye günlerce onları konuştu! Peki Selim Bey sözünde durdu mu? Murat ve Hatice ile ilgili şok gelişme! Aydın Macit’e kaçan evlatları için isyan ettiler, gözyaşı döktüler. Anne - babanın feryadı yürekleri dağladı. Osman Amca ve Aygül Teyze kızları Filiz ile canlı yayında yüzleşecek. "Karım Demet, 3 ve 5 yaşındaki 2 çocuğumuzu evde bıraktı kuaföre gidiyorum diye evden çıktı, sosyal medyadan tanıştıgı Sezer'e kaçtı" diyen Mustafa Bey'in isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA


    Türkiye günlerce onları konuştu! Peki Selim Bey sözünde durdu mu? Murat ve Hatice ile ilgili şok gelişme!


    Aydın Macit'e kaçan evlatları için isyan ettiler, gözyaşı döktüler. Anne - babanın feryadı yürekleri dağladı. Osman Amca ve Aygül Teyze kızları Filiz ile canlı yayında yüzleşecek.
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 28 Şubat 2022 | Türkiye günlerce onları konuştu! Selim Bey sözünde durdu mu?
            SON DAKİKA