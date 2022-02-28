ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 28 Şubat 2022 | Türkiye günlerce onları konuştu! Selim Bey sözünde durdu mu?

Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...
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Aydın Macit'e kaçan evlatları için isyan ettiler, gözyaşı döktüler. Anne - babanın feryadı yürekleri dağladı. Osman Amca ve Aygül Teyze kızları Filiz ile canlı yayında yüzleşecek.