Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 23.02.2022 19:46
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    • 23.02.2022 20:01
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    Esra Erol’da 38 yıllık yüzleşme! ‘Karım parama muhtaç’ diyen eşine karşı duruşu alkış topladı! Sosyal medyada yorum yağdı: Helal olsun!

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Yasemin Arslan, 14 yaşında nikah masasına oturduğu eşi Yaşar Arslan’la yüzleşti. Yaşar Bey’in "Karım benim parama muhtaç, o yüzden onu cezalandırıyorum" sözleri sosyal medyada tepki toplarken Yasemin Hanım’ın bugünkü canlı yayında kurduğu cümleler alkış topladı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da 38 yıllık yüzleşme!

    Esra Erol'da programına Kayseri'den katılan Yasemin Arslan, eşi Yaşar Arslan'ın ihanetine uğradığını belirterek "38 yıllık kocam Yaşar, üç çocuğuyla ilgilenmek yerine Kibar Kübra Kaya ile kaçtı" dedi.

    Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Kübra Hanım, takip eden günlerde eşiyle yüzleşti. Büyük yüzleşmede Yaşar Bey, "Karım benim parama muhtaç, o yüzden onu cezalandırıyorum" sözleriyle herkesi şok etti.

    38 YILLIK BÜYÜK YÜZLEŞME!
    Sosyal medyada Yaşar Bey'e tepkiler çığ gibi büyürken Yasemin Hanım, bugünkü canlı yayınında bir kez daha eşiyle yüzleşti.

        Yaşar Bey, "Uzatmak istemiyorum. Tekliflerimi kabul ederse; 3.500 TL nafaka, evi kendisine veriyorum. Kabul ederse bunlar var, etmiyorsa ben yayından ayrılıyorum" dedi.

        BOŞANMA ŞARTINI KABUL ETMEDİ!
        Teklifi kabul etmeyen Yasemin Hanım da "4 bin TL nafaka, evi kendimin üstüne istiyorum ve 300 bin TL tazminat almadan boşanmıyorum" ifadelerini kullandı.

        Yaşar Bey stüdyoyu terk ederken Yasemin Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim nafakam bir ev değil, ben buraya para için gelmedim.

            'SON İHANETİ BENİ BİTİRDİ'
            Ben yeri geldi aç kaldım, yeri geldi suyum ve elektriğim kesildi. Ben bunları yaşayan bir kadınım. Ben para için gelmedim, ben bunu Türkiye'ye rezil etmek için geldim. Yıllardır çekiyordum, son ihaneti beni bitirdi"

            "Bugünkü aklım olsa Yaşar ile evlenmezdim" diyen Yasemin Hanım'ın eşine karşı duruşu sosyal medyada alkış topladı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da 38 yıllık yüzleşme! ‘Karım parama muhtaç’ diyen eşine karşı duruşu alkış topladı! Sosyal medyada yorum yağdı: Helal olsun!
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