Esra Erol’da 38 yıllık yüzleşme! ‘Karım parama muhtaç’ diyen eşine karşı duruşu alkış topladı! Sosyal medyada yorum yağdı: Helal olsun!

'SON İHANETİ BENİ BİTİRDİ'

Ben yeri geldi aç kaldım, yeri geldi suyum ve elektriğim kesildi. Ben bunları yaşayan bir kadınım. Ben para için gelmedim, ben bunu Türkiye'ye rezil etmek için geldim. Yıllardır çekiyordum, son ihaneti beni bitirdi"