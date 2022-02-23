Esra Erol’da 38 yıllık yüzleşme! ‘Karım parama muhtaç’ diyen eşine karşı duruşu alkış topladı! Sosyal medyada yorum yağdı: Helal olsun!

Esra Erol'da programına Kayseri'den katılan Yasemin Arslan, eşi Yaşar Arslan'ın ihanetine uğradığını belirterek "38 yıllık kocam Yaşar, üç çocuğuyla ilgilenmek yerine Kibar Kübra Kaya ile kaçtı" dedi.
Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Kübra Hanım, takip eden günlerde eşiyle yüzleşti. Büyük yüzleşmede Yaşar Bey, "Karım benim parama muhtaç, o yüzden onu cezalandırıyorum" sözleriyle herkesi şok etti.
38 YILLIK BÜYÜK YÜZLEŞME!
Sosyal medyada Yaşar Bey'e tepkiler çığ gibi büyürken Yasemin Hanım, bugünkü canlı yayınında bir kez daha eşiyle yüzleşti.