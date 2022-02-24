Esra Erol’da kan donduran olay! ‘Oğlum ve gelinim torunlarımı tuvalete kilitliyor’ dedi evin içinde yaşananlar herkesi korkuttu

24 yaşındaki oğlu Berkay Çangal ile gelini Özlem Çangal'ın yasaklı madde kullandıklarını belirten Ayben Hanım, zor şartlarda büyüyen torunları için yardım istedi.
Ayben Hanım, "Son iki senedir yaşadıklarım beni çok yordu. Torunlarımı, sizlerin de yarımını alarak oğlum ve gelinimden kurtarmak istiyorum. Onlar içinde üzülüyorum ancak bu hale kendi tercihleriyle geldiler" diye konuştu.
Burak (6) ve Beren (3) adında iki torunu olduğunu dile getiren Ayben Hanım, "Çocuklarını dövüyorlar. Annelik-babalık görevlerini yerine getiremiyorlar. Hastalıklarıyla, beslenmeleriyle hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Kullanmış oldukları maddenin etkisinde olduklarından dolayı kendi psikolojileri de yerinde değil. Onların da tedaviye ihtiyacı var. Gerekli mercilere başvurdum ancak başaramadım. Çünkü tek başıma mücadele vermek zorunda kaldım" dedi.