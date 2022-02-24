Esra Erol’da kan donduran olay! ‘Oğlum ve gelinim torunlarımı tuvalete kilitliyor’ dedi evin içinde yaşananlar herkesi korkuttu

Burak (6) ve Beren (3) adında iki torunu olduğunu dile getiren Ayben Hanım, "Çocuklarını dövüyorlar. Annelik-babalık görevlerini yerine getiremiyorlar. Hastalıklarıyla, beslenmeleriyle hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Kullanmış oldukları maddenin etkisinde olduklarından dolayı kendi psikolojileri de yerinde değil. Onların da tedaviye ihtiyacı var. Gerekli mercilere başvurdum ancak başaramadım. Çünkü tek başıma mücadele vermek zorunda kaldım" dedi.