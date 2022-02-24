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    • Televizyon
    • 24.02.2022 19:41
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    • 24.02.2022 19:57
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    Esra Erol’da kan donduran olay! ‘Oğlum ve gelinim torunlarımı tuvalete kilitliyor’ dedi evin içinde yaşananlar herkesi korkuttu

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ayben Hanım, oğlu Berkay Çangal ile gelini Özlem Çangal’ın yasaklı madde kullandıklarını bu nedenle çocuklarına kötü davrandıklarını belirterek 3 ve 6 yaşındaki torunları için Esra Erol’dan yardım istedi. Torunlarının başına gelenleri canlı yayında izleyicilerle paylaşan Ayben Hanım, anlattıklarıyla kan dondurdu. İşte detaylar...

    ‘Oğlum ve gelinim torunlarımı tuvalete kilitliyor’

    24 yaşındaki oğlu Berkay Çangal ile gelini Özlem Çangal'ın yasaklı madde kullandıklarını belirten Ayben Hanım, zor şartlarda büyüyen torunları için yardım istedi.

    Ayben Hanım, "Son iki senedir yaşadıklarım beni çok yordu. Torunlarımı, sizlerin de yarımını alarak oğlum ve gelinimden kurtarmak istiyorum. Onlar içinde üzülüyorum ancak bu hale kendi tercihleriyle geldiler" diye konuştu.

    Burak (6) ve Beren (3) adında iki torunu olduğunu dile getiren Ayben Hanım, "Çocuklarını dövüyorlar. Annelik-babalık görevlerini yerine getiremiyorlar. Hastalıklarıyla, beslenmeleriyle hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Kullanmış oldukları maddenin etkisinde olduklarından dolayı kendi psikolojileri de yerinde değil. Onların da tedaviye ihtiyacı var. Gerekli mercilere başvurdum ancak başaramadım. Çünkü tek başıma mücadele vermek zorunda kaldım" dedi.

        Gelini ve oğlunun çalışmadıklarını, her ikisinin de yasaklı madde kullandığını ve evlerinde aile ortamı olmadığını belirten Ayben Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Gelinim Özlem'in ailesi de bu durumun farkında. Ben buraya çıkmadan aylar önce Özlem'in ailesine bildirdim. Benim baskılarım üzerine Özlem'in ailesi sadece oğlum hakkında şikayette bulunuyor ve uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Oğlumun Özlem'i maddeye alıştırdığını, bazı ahlaksızlıklar yaptığını söyleyerek şikayetçi olmuşlar"

        Çocukların sulu sütle yaşadıklarını, eve sadece biri yemek getirse yemek yediklerini vurgulayan Ayben Hanım, "Bir yıldır dünürlerim yardımcı oldu. Ben de yardımcı oldum ancak son 4-5 aydır hiçbir şekilde maddi yardımda bulunmadım" dedi.

        "Oğlunuz ve gelininiz nasıl geçiniyor?" sorusunu da cevaplayan Ayben Hanım, "Sanaldan kumar oynadığını söyledi oğlum. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık var. İllegal işler peşinde koşuyor" şeklinde konuştu.

            Oğlu ve gelininin sürekli adres değiştirdiklerini de sözlerine ekleyen Ayben Hanım, "6 yaşındaki torunum, anne-babasının kendisini tuvalete kilitlediğini söyledi. Konuşma bozukluğu da var torunumun. Çocuk ananesi veya bende kalınca kendini topluyor ancak gelip alıyorlar. Vermezsek karakola gidip 'çocuğumu kaçırdı' diyorlar. Burak'ın okula gitmesi lazım, anaokuluna yazdırdım. Kaçar gibi adres değiştirdikleri için gidemedi okula"

            OĞLU CANLI YAYINA BAĞLANDI!
            Berkay Çangal, canlı yayına telefonla bağlanarak annesinin iddiasını yalanladı. Özlem Hanım da bir ara telefonu eşinden alarak kayınvalidesine isyan etti. Telefonda sinir krizi geçiren Özlem Hanım, herkesi korkuttu.

            AYBEN HANIM'IN DÜNÜRÜ İDDİALARI DOĞRULADI
            Tüm bu yaşananların ardından canlı yayına bağlanan Özlem Çangal'ın annesi ise "Ayben Hanım'ın iddialarına katılıyorum. Doğrudur, benimle birlikte kendisi de çocuklarımız ve torunlarımız için mücadele veriyor" dedi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da kan donduran olay! ‘Oğlum ve gelinim torunlarımı tuvalete kilitliyor’ dedi evin içinde yaşananlar herkesi korkuttu
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