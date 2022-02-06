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    • Televizyon
    • 06.02.2022 20:31
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    • 06.02.2022 20:39
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    Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir?

    Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmayı sıkı takip eden izleyiciler yarışma esnasıdna sorulan soruların yanıtlarını merak edip arama motorlarında araştırıyor. Kim Milyoner Olmak İster artan ödül miktarları ile dikkat çekiyor. Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! nerededir?

    Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir?

    A) Hawaii

    B) Kanada

    C) Küba

    D) Fransa

    CEVAP: B (Kanada)

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    Haberler Televizyon Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir?
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