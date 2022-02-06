Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Adında en fazla ünlem işareti olan kasaba unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Saint-Louis-du-Ha! Ha! nerededir?

A) Hawaii

B) Kanada

C) Küba

D) Fransa

CEVAP: B (Kanada)