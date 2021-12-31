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    • Televizyon
    • 31.12.2021 12:20
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    • 31.12.2021 12:24
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    Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor aksiyon sahneleri dillere destan! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncuları...

    Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor aksiyon sahneleri dillere destan! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan “Yalnız Kurt”un yeni tanıtımı yayınlandı. Atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı. İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncuları ve dizi hakkında merak edilenler...

    Yalnız Kurt aksiyon sahneleri dillere destan!

    Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor aksiyon sahneleri dillere destan! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncuları...

    Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı.

    Atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.

    Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor aksiyon sahneleri dillere destan! İşte Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncuları...
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