2022 yılbaşı haftasında hangi diziler yok? Hangi diziler yok ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yargı, Teşkilat... 2022'ye sayılı saatler kala özel programların yanı sıra pek sevilen dizi de araya gidiyor olacak. Seyirciler yılbaşı haftasında severek izledikleri dizileri ekranlarda bulamacak. Bu yılbaşında da diziler yine araya gidecek. Diziler kaç hafta ara verecek? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak gibi soruların yanıtları haberimizde olacak.