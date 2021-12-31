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    • Televizyon
    • 31.12.2021 12:02
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    • 31.12.2021 12:02
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    2022 yılbaşı haftasında hangi diziler yok? Hangi diziler yok ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yargı, Teşkilat...

    2021'den 2022'ye geçtiğimiz saatler O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür gibi programların, Yılbaşı özel bölümleri yayınlanırken pek çok sevilen dizi de yayınlanmayacak. 'Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' gibi sorular izleyicilerin merak ettikleri arasında. Her sene başında olduğu gibi ara veren dizilerin tatil süreleri ise farklı olacak. Peki hangi dizi kaç bölüm yayınlamayacak? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

    2022 yılbaşı haftasında hangi diziler yok?

    2022 yılbaşı haftasında hangi diziler yok? Hangi diziler yok ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yargı, Teşkilat... 2022'ye sayılı saatler kala özel programların yanı sıra pek sevilen dizi de araya gidiyor olacak. Seyirciler yılbaşı haftasında severek izledikleri dizileri ekranlarda bulamacak. Bu yılbaşında da diziler yine araya gidecek. Diziler kaç hafta ara verecek? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak gibi soruların yanıtları haberimizde olacak.

    Yeni yılla birlikte sevilen diziler ekrana ara veriyor.

    Kkranların iddialı dizileri, 2022'nin ilk günlerinde seyirciden uzak kalacak. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

        Sevilen bazı dizi ve programlar, yılbaşı nedeniyle izleyici ile önümüzdeki hafta buluşamayacak. Ekrana gelmeyecek yapımlar ise şöyle:

        ATV- KURULUŞ OSMAN

        ATV Kuruluş Osman dizisi 12 Ocak 2022 tarihinde ekranlarda olacak.

        ATV- KARDEŞLERİM

        Kardeşlerim dizisi hangi tarihte yayınlanacağı belli değil.

        KALP YARASI NE ZAMAN?

        Güçlü oyuncu kadrosuyla Kalp Yarası dizisi ekrana 1 hafta ara verecek.

            ATV-DESTAN

            Destan dizsi 11 Ocak 2022'de yeni yayın hayatına başlayacak.

            V- BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

            ATV ekranlarının sevilen dizisi ise 2 hafta ara vereceği planlanıyor. 13 veya 17 Ocak 2022 tarihlerinde yayınlanabilir.

            TRT DİZİLERİNİN TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

            TRT1'de izleyici karşısına çıkan dizilerin de yılbaşı takvimi netleşti. Buna göre;

            Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 31 Aralık'ta,

            Gönül Dağı 1 Ocak'ta,

            Teşkilat dizisi 2 Ocak'ta,

            Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ise 3 Ocak'ta,

            Masumlar Apartmanı 4 Ocak'ta,

            Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin de 6 Ocak'ta yeni bölümü yayımlanmayacak.

            KANAL D

            SADAKATSİZ

            Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz, 29 Aralık'ta dizi setine ara verecek. Yeni bölümü ise 7 Ocak 2021 'de ekranlara gelecek.

            CAMDAKİ KIZ

            Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi 13 Ocak 2022'de ekranlara gelecek.

            ARKA SOKAKLAR

            Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar ise yayın tarihini henüz belirlemedi.

            YARGI

            9 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelecek.

                KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

                Sevilen dizi Kanunsuz Topraklar'ın Altuntaş haberine göre, yılbaşının yanında aynı zamanda koronavirüs vakaları ile birlikte 2 bölüm ekranda olmayacak.

                ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

                Kısa sürede ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Üç Kuruş da yılbaşı arası verenlerden. Dizinin 10 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.
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                Haberler Televizyon 2022 yılbaşı haftasında hangi diziler yok? Hangi diziler yok ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yargı, Teşkilat...
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