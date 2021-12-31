Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı!

Star TV ekranlarında yayınlandığı günlerde sevilerek izlenen Kaderimin Oyunu dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. Bu bağlamda izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor İzleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi Star TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışında neler var? İşte detaylar...
KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Kaderimin Oyunu dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Dizi yeni bölümüyle 7 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.