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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 31.12.2021 13:45
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    • 31.12.2021 13:45
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    Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı!

    Star TV'in sevilen dizisi Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyiciler bunun nedenini merak ediyor. Kaderimin Oyunu neden yok sorusu izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kaderimin Oyunu bu akşam Star TV yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri Kaderimin Oyunu bu akşam var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Peki, Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? İşte 31 Aralık Star TV yayın akışına dair bilgiler...

    Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman?

    Star TV ekranlarında yayınlandığı günlerde sevilerek izlenen Kaderimin Oyunu dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oluyor. Bu bağlamda izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor İzleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi Star TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışında neler var? İşte detaylar...

    KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Kaderimin Oyunu dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Dizi yeni bölümüyle 7 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

        Ahmet'in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir'i karşı karşıya getirir. Harun'un Mahir'e yaptığı sürpriz teklif, Cemal'in de hayatını büyük ölçüde etkiler.

        Genç adamın aldığı ani karar, Asiye'yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.
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        Haberler Televizyon Kaderimin Oyunu bu akşam var mı, neden yok? Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı!
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