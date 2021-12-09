Yalnız Kurt farkını göstermeye gelecek! Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi'nin mimarından yeni dizi!

Yalnız Kurt dizisi atv ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimleri dahil eden dizinin yapımcısı Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek gibi projelerin yapımcılığını da üstlenen duayen yönetmen Osman Sınav. Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin senaristliğini yaptığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye önemli oyuncular katıldı. Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İLK BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un çekimleri sürüyor.