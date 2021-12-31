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    • Televizyon
    • 31.12.2021 10:49
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    • 31.12.2021 10:49
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    Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2022 bölümü daha bir anlamı! Birbirinden sürpriz isimler kurumlardaki çocuklar için yarışacak

    Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2022 bölümü daha bir anlamı! Birbirinden sürpriz isimler kurumlardaki çocuklar için yarışacak. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Atv ekranlarında yılbaşı gecesine damga vuracak.

    Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2022 bölümü daha bir anlamı! Birbirinden sürpriz isimler kurumlardaki çocuklar için yarışacak

    Atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

    "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar. Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

    Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

    "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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    Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2022 bölümü daha bir anlamı! Birbirinden sürpriz isimler kurumlardaki çocuklar için yarışacak
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