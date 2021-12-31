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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 31.12.2021 13:06
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    • 31.12.2021 13:06
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    31 Aralık Cuma yılbaşında televizyonda ne var? Yılbaşıdan diziler var mı? ATV, Show, TV8, Kanal D, Star, TRT 1 yayın akışı…

    Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Cuma yılbaşı TV yayın akışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV, Show, Kanal D, TV8, TRT 1, Star TV gibi kanallarda bugünün yayın akışı oldukça merak ediliyor. Tüm kanalların yayın akışları yılbaşını evde geçirecek olanlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yeni yılı televizyondaki programları izleyerek karşılamak isteyenler haberimizden bu akşamın yayınlanacak olan seçeneklerini inceleyebilirler.

    takvim.com.tr
    31 Aralık Cuma yılbaşında televizyonda ne var?

    Yılbaşını evde geçirecek olan kişiler Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Cuma yılbaşı TV yayın akışı araştırmalarını hızlandırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hangi kanalda hangi programların yer aldığı merak edildi. Yeni yılı televizyondaki keyifli programları izleyerek karşılamak isteyenler için ATV, Show, Kanal D, TV8, Star TV, TRT 1 kanallarının bugünkü yayın akışını haberimizde derledik. Kanallarda bu akşam yayınlanacak olan programları öğrenebilir ve bugünün yılbaşı planını yapabilir.

    YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NELER VAR? İŞTE 31 ARALIK YILBAŞI TV YAYIN AKIŞI!

    ATV

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    SHOW TV

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:15 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
    23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

        TV8

        06:30 Oynat Bakalım
        07.15 8'de Sağlık
        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:15 Masterchef Türkiye
        13:00 Kırmızı Oda
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        KANAL D

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?
        11:00 Asi
        13:00 Gelinim Mutfakta
        15:45 Ece Üner ile Susma
        18:45 Kanal D Ana Haber
        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        STAR TV

        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Kiralık Aşk
        18.40 Star Haber
        20:00 İbo Show

            TRT 1

            05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
            05:10 Aslan Ailem
            08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
            09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
            12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
            13:15 Beni Böyle Sev
            16:30 Seksenler (Altyazılı)
            19:00 Ana Haber (Canlı)
            19:55 İddiaların Aksine
            20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
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            Haberler Televizyon 31 Aralık Cuma yılbaşında televizyonda ne var? Yılbaşıdan diziler var mı? ATV, Show, TV8, Kanal D, Star, TRT 1 yayın akışı…
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