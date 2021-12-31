31 Aralık Cuma yılbaşında televizyonda ne var? Yılbaşıdan diziler var mı? ATV, Show, TV8, Kanal D, Star, TRT 1 yayın akışı…

Yılbaşını evde geçirecek olan kişiler Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Cuma yılbaşı TV yayın akışı araştırmalarını hızlandırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hangi kanalda hangi programların yer aldığı merak edildi. Yeni yılı televizyondaki keyifli programları izleyerek karşılamak isteyenler için ATV, Show, Kanal D, TV8, Star TV, TRT 1 kanallarının bugünkü yayın akışını haberimizde derledik. Kanallarda bu akşam yayınlanacak olan programları öğrenebilir ve bugünün yılbaşı planını yapabilir.