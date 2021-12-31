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    • Televizyon
    • 31.12.2021 19:56
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    • 31.12.2021 19:56
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    31 Aralık Arka Sokaklar neden yok? Bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü var mı, yok mu? İşte Kanal D yayın akışı...

    Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü izlemek için TV'yi açanlar karşısında başka bir program görünce Bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü var mı, yok mu? 31 Aralık Arka Sokaklar neden yok? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Bu hafta Arka Sokaklar olmayacak mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Kanal D yayın akışı...

    takvim.com.tr
    Bu akşam Arka Sokaklar’ın yeni bölümü var mı, yok mu?

    Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, Oya Akar'ın yer aldığı Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma günü ekranlara geliyor. Ancak 31 Aralık günü Kanal D ekranlarında dizinin yeni bölümünü göremeyenler şaştı kaldı. Peki Bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü var mı, yok mu? 31 Aralık Arka Sokaklar neden yok?

    BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?

    31 Aralık 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

    31 ARALIK CUMA ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

    Arka Sokalar 610. bölümü 7 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanacak. Yılbaşı nedeniyle bu akşam Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı yayınlanacak.

        31 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Asi

        13:00 Gelinim Mutfakta

        15:45 Ece Üner ile Susma

        18:45 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        RIZA BABA DİZİDEN AYRILACAK MI?

        Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyet'i ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

        Mesut'un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir.

        Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.
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        Haberler Televizyon 31 Aralık Arka Sokaklar neden yok? Bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü var mı, yok mu? İşte Kanal D yayın akışı...
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