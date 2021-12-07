Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’in kozmik odası! 'Soruları kimler hazırlıyor?' İşte yanıtı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'in kozmik odası! Atv'nin yaşayan efsanesi Kim Milyoner Olmak İster?'in bu denli başarılı olmasında formatın cazibesi, ödüllerin yüksekliği ve sunucularının harika performansları kadar Soru Bankası'nda çalışan ekibin muhteşem hayal gücü ve yaratıcılıklarının da rolü büyük. Peki, içinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler yer alan Kim Milyoner Olmak İster sorularını kimler hazırlıyor? İşte yanıtı...
'KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN KOZMİK ODASI!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'in kozmik odasını gelin yakından tanıyalım. İşte herkesin merak ettiği, 'Sorularını kimler hazırlıyor?' sorusunun yanıtı...
Özellikle ilk iki sorudaki seçenekler bazen öyle esprili oluyor ki sunucu Kenan İmirzalıoğlu bazen gülmekten şıkları okumakta güçlük çekiyor. Zorlu aşamalardaki sorular ise tam bir beyin fırtınası.
İçinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler barındırıyor. Bu hafta da karşımıza iki şahane soru çıktı. Birincisi, adeta Temel fıkrası gibiydi:
"Dünya rekoru 9.58 saniye olan 100 metre koşuda bir yarış düzenlenmişse ve koşucu Temel, yarışı nizami şekilde 9.57 saniyeyle bitirmesine rağmen dünya rekorunu kıramamışsa hangisi gerçekleşmiş olabilir?
"Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir? A) ABD'nin Sacramento şehrinde B) ABD'nin Los Angeles şehrinde C) Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde D) Arjantin'in Buenos Aires şehrinde..." Ekran başındaki pek çok kişi gibi yarışmacı da "ABD'nin Los Angeles şehrinde" şeklindeki "B" şıkkını tercih etti. Ama doğru yanıt, "C" yani "Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde" olacaktı. Çünkü Kaliforniya Körfezi bu kentin sınırları içindeydi.