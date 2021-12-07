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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’in kozmik odası! 'Soruları kimler hazırlıyor?' İşte yanıtı

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’in kozmik odası! 'Soruları kimler hazırlıyor?' İşte yanıtı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'in kozmik odası! Atv'nin yaşayan efsanesi Kim Milyoner Olmak İster?'in bu denli başarılı olmasında formatın cazibesi, ödüllerin yüksekliği ve sunucularının harika performansları kadar Soru Bankası'nda çalışan ekibin muhteşem hayal gücü ve yaratıcılıklarının da rolü büyük. Peki, içinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler yer alan Kim Milyoner Olmak İster sorularını kimler hazırlıyor? İşte yanıtı...

07.12.2021 09:43 - Son Güncelleme: 07.12.2021 09:50
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’’in kozmik odası! ’Sorularını kimler hazırlıyor?’ İşte yanıtı

'KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN KOZMİK ODASI!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'in kozmik odasını gelin yakından tanıyalım. İşte herkesin merak ettiği, 'Sorularını kimler hazırlıyor?' sorusunun yanıtı...

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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’’in kozmik odası! ’Sorularını kimler hazırlıyor?’ İşte yanıtı

Özellikle ilk iki sorudaki seçenekler bazen öyle esprili oluyor ki sunucu Kenan İmirzalıoğlu bazen gülmekten şıkları okumakta güçlük çekiyor. Zorlu aşamalardaki sorular ise tam bir beyin fırtınası.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’’in kozmik odası! ’Sorularını kimler hazırlıyor?’ İşte yanıtı

İçinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler barındırıyor. Bu hafta da karşımıza iki şahane soru çıktı. Birincisi, adeta Temel fıkrası gibiydi:

"Dünya rekoru 9.58 saniye olan 100 metre koşuda bir yarış düzenlenmişse ve koşucu Temel, yarışı nizami şekilde 9.57 saniyeyle bitirmesine rağmen dünya rekorunu kıramamışsa hangisi gerçekleşmiş olabilir?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’’in kozmik odası! ’Sorularını kimler hazırlıyor?’ İşte yanıtı

A) Temel hakemlere göz kırpmıştır B) Temel altın madalya kazanmıştır C) Temel yarı yolda dinlenmiştir D) Temel ikinci olmuştur." (Doğru yanıt C) Bir diğer soru ise çocukluğundan beri hayatı yurt dışında geçmiş, ABD'yi bir çok kez bir baştan bir başa gezen yarışmacıyı fena halde ters köşeye yatırdı:

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’’in kozmik odası! ’Sorularını kimler hazırlıyor?’ İşte yanıtı

"Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir? A) ABD'nin Sacramento şehrinde B) ABD'nin Los Angeles şehrinde C) Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde D) Arjantin'in Buenos Aires şehrinde..." Ekran başındaki pek çok kişi gibi yarışmacı da "ABD'nin Los Angeles şehrinde" şeklindeki "B" şıkkını tercih etti. Ama doğru yanıt, "C" yani "Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde" olacaktı. Çünkü Kaliforniya Körfezi bu kentin sınırları içindeydi.

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