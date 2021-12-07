Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’in kozmik odası! 'Soruları kimler hazırlıyor?' İşte yanıtı

İçinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler barındırıyor. Bu hafta da karşımıza iki şahane soru çıktı. Birincisi, adeta Temel fıkrası gibiydi:

"Dünya rekoru 9.58 saniye olan 100 metre koşuda bir yarış düzenlenmişse ve koşucu Temel, yarışı nizami şekilde 9.57 saniyeyle bitirmesine rağmen dünya rekorunu kıramamışsa hangisi gerçekleşmiş olabilir?