Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 27.12.2021 16:32
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    • 27.12.2021 16:38
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 27 Aralık 2021 | SON DAKİKA: Bu görüntüler infial yaratacak! Yıllardır eşine ve iki çocuğuna...

    Hasan’la mı gidecek yoksa kızıyla eve mi dönecek? Hafize’nin son kararı! Yıllardır eşine ve 2 çocuğuna şiddet uygulayan bir adam! Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Çürük cevizle başlayan, boşanma aşamasına gelen ve günler sonra Esra Erol’un sayesinde barışan Ethem ile Hatice’nin İstanbul masalı... Songül, Muzaffer'i affedecek mi? Türkiye onları konuşuyor! Gülperi’nin öldü bildiği kızı Derya’yı Esra Erol buldu! Derya stüdyoya geliyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

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    Hasan'la mı gidecek yoksa kızıyla eve mi dönecek? Hafize'nin son kararı!


    Yıllardır eşine ve 2 çocuğuna şiddet uygulayan bir adam! Türkiye bu görüntüleri konuşacak!

        Çürük cevizle başlayan, boşanma aşamasına gelen ve günler sonra Esra Erol'un sayesinde barışan Ethem ile Hatice'nin İstanbul masalı...


        Songül, Muzaffer'i affedecek mi? Türkiye onları konuşuyor!


        Gülperi'nin öldü bildiği kızı Derya'yı Esra Erol buldu! Derya stüdyoya geliyor!
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 27 Aralık 2021 | SON DAKİKA: Bu görüntüler infial yaratacak! Yıllardır eşine ve iki çocuğuna...
            SON DAKİKA