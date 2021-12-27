Esra Erol'da tüyler ürperten anlar! Çocuğa şiddetin görüntüleri canlı yayınında ortaya çıktı stüdyo buz kesti

Eşi Metin Çınar'ın kendisine ve iki çocuğuna şiddet uyguladığını dile getiren Tuğba Nur Sabancı Çınar, Esra Erol'da programına başvurarak boşanmak istediğini dile getirdi.
Aile içi şiddetin yıllardır devam ettiğini ifade eden genç kadın, daha önce de boşanmak istediğini ifade etti.
Boşanma süreçlerinde sürekli tehditlere maruz kaldığını dile getiren Tuğba Nur Sabancı Çınar, "Fethiye'de yaşıyorum. Kocam 'sana Fethiye'yi dar ederim, iş güç bulamazsın' diyerek sürekli beni tehdit etti. Düzeliriz diye bekledim ama olmadı" dedi.