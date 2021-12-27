Esra Erol'da tüyler ürperten anlar! Çocuğa şiddetin görüntüleri canlı yayınında ortaya çıktı stüdyo buz kesti

Bir dönem aldatıldığını hissettiğini söyleyen iki çocuk annesi kadın o günleri şöyle anlattı: "Yaylada bir evimiz vardı. Metin bir gün orada kalacağını söyledi ama ben inanmadım. O gece aileme kontrol ettirdim ve Metin orada yoktu. Eşimin beni aldattığını düşünüyorum"