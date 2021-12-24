33 yıl sonra annesine kavuşmuştu! Görme engelli İbrahim’e Esra Erol’dan bir müjde daha! Stüdyo yine gözyaşlarına boğuldu

Bugünkü canlı yayına annesi Nurcan Hanım ile katılan İbrahim Can, "Onun da zor bir hayatı olmuş. Onun hikayesi bizimkinden de berbat. Sanatçı Bergen vardı ya... Bu kadının da bir tek yüzüne kezzap atılmamış. Kolları kesik içinde, çok çekmiş. Onu dinleyince ben de kötü oldum. Hem ağladık hem güldük, sabaha kadar uyuyamadık" dedi.