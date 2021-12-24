Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.12.2021 19:23
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    • 24.12.2021 19:27
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    33 yıl sonra annesine kavuşmuştu! Görme engelli İbrahim'e Esra Erol'dan bir müjde daha! Stüdyo yine gözyaşlarına boğuldu

    Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran İbrahim Can’ın annesine kavuştuğu anlar tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu. "Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne" diyerek gözyaşlarına boğulan yüzde 95 görme engelli İbrahim Bey herkesin yüreğine dokunmuştu. Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında yine duygusal anlar yaşandı. Nurcan Hanım, İbrahim Bey’den sonra diğer oğlu Fuat'a da Esra Erol'da kavuştu. İşte detaylar...

    33 yıl sonra annesine kavuşmuştu! Görme engelli İbrahim’e Esra Erol’dan bir müjde daha! Stüdyo yine gözyaşlarına boğuldu

    Yüzde 95 görme engelli İbrahim Can, hiç tanımadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.

    Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bey, kendisini büyüten aileyi çok üzdüğünü söyleyerek "Kötü alışkanlıklarım ve zor günlerim oldu. 2017 yılında kaza sonucu göz bebeğimdeki sinirler koptu" dedi.

    33 YIL SONRA KAVUŞTULAR
    Esra Erol, annesini bulmak için kendisinden yardım isteyen İbrahim Bey'e kısa sürede müjdeli haberi verdi anne oğul 33 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu.

    "BENİ SAĞLAM BIRAKTIN, KÖR BULDUN"
    Karşısında annesini görünce duygusal anlar yaşayan İbrahim Can, "Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlun kavuşması seyircileri de duygulandırdı. Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldığı oğluna kavuşan anne Nurcan Hanım ise evladına sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

        Bugünkü canlı yayına annesi Nurcan Hanım ile katılan İbrahim Can, "Onun da zor bir hayatı olmuş. Onun hikayesi bizimkinden de berbat. Sanatçı Bergen vardı ya... Bu kadının da bir tek yüzüne kezzap atılmamış. Kolları kesik içinde, çok çekmiş. Onu dinleyince ben de kötü oldum. Hem ağladık hem güldük, sabaha kadar uyuyamadık" dedi.

        FUAT'A DA ESRA EROL'DA KAVUŞTU
        Başarılı sunucu Esra Erol, Nurcan Hanım'ın diğer oğlu Fuat Bey'i de bularak canlı yayına getirdi. Fuat Bey'i de bıraktığında 2 buçuk yaşında olduğunu dile getiren Nurcan Hanım, oğluna sarılırken gözyaşlarına boğuldu.

        İbrahim Bey ise 2012 yılında abisi Fuat Bey'i bulduğunu ancak birkaç defa görüştüklerini söyledi.
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            Haberler Televizyon 33 yıl sonra annesine kavuşmuştu! Görme engelli İbrahim'e Esra Erol'dan bir müjde daha! Stüdyo yine gözyaşlarına boğuldu
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