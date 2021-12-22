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    • Televizyon
    • 22.12.2021 19:51
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    • 22.12.2021 20:04
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    Cevizler çürük çıktı diye terk edilmişti! Esra Erol’a damga vuran olayda yeni gelişme: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı devrede!

    Malatya ile Kütahya arasındaki dolandırıcılık olayı bir yuvayı dağılma noktasına getirdi. Yaklaşık 9 tonluk bir ceviz satın aldığını dile getiren Ethem Kanbay, “Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Ethem Bey, bugünkü yayında ise eşi Hatice Kanbay ile yüzleşti. Hatice Hanım barışmak için şartı olduğunu söylerken, canlı yayına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, boşanma eşiğine gelen çift için devreye girdi. İşte detaylar...

    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı devreye girdi!

    Esra Erol'da yine ilginç bir konu gündeme geldi. "Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol canlı yayınına çıkan Ethem Kanbay, ilginç dolandırılma hikayesini anlattı.

    Yaklaşık 9 tonluk bir ceviz satın aldığını dile getiren Kanbay, Kütahya'nın Simav ilçesindeki dolandırıcılara inandığı için yuvasının yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

    Bozuk cevizlere 110 bin TL ödeyerek dolandırılan Ethem Kanbay, "Mutluydum, her yolundaydı ama ceviz alışverişim yüzünden her şey bozuldu" dedi. Eşinin inatçı ve sinirli olduğunu dile getiren Kanbay, "Bağırdı çağırdı. Olan olmuş diyerek yumuşatmaya çalıştım ama çocukları da alıp gideceğini söyledi" dedi.

    Kocasının çürük cevizleri eve getirmesinin ardından evden ayrılan Hatice Kanbay ise eşiyle barışmak için bir şartı olduğunu ifade etti. Çok çile çektiğini dile getiren Kanbay, "Benim evimin parasını getirsin. Düzgün bir işte çalışsın, ben onu affederim" diye konuştu.

        MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ
        Dolandırılan ve eşi tarafından terk edilen Ethem Bey'in yaşadıklarına kayıtsız kalamayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Esra Erol'da programına telefonla bağlanarak Kanbay çifti için harekete geçti.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Hemşerilerimizin durumuna muttaliyim. Sizlere de özel durumu olan insanlara gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Hemşerimizin incinmesini, aile birliğinin yıkılmasını istemeyiz. Ben Ethem Bey'i eşi ile birlikte haftaya Çarşamba günü makamıma bekliyorum. Biz hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın hep yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

        Ethem Kanbay ise "Malatya'da birçok taziye ve düğüne gittiğim de hep sizi görüyordum, çok mütevazi bir başkansınız. Ben sizin yanınıza gelmekten, sizinle görüşmekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Televizyon Cevizler çürük çıktı diye terk edilmişti! Esra Erol’a damga vuran olayda yeni gelişme: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı devrede!
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