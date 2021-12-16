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    • Televizyon
    • 16.12.2021 20:01
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    • 16.12.2021 20:01
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    Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Abdülkadir'in büyük sırrı ne?

    Televizyon kanallarında yayınlanan dizileri yakından takip eden izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle araştırmalarını hızlandırdı. ATV ekranından üç sezon boyunca Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin konusu ve oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. Peki Abdülkadir'in büyük sırrı ne? Hakan Züleyha’yı vuran kişiyi açığa çıkarabilecek mi? Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü heyecanlı sahnelere konu olan fenomen dizi bu akşam da izleyenleri ekrana kilitleyecek. Züleyha ile Hakan'ın nişanlandığını öğrenen Fikret yıkılıyor. İnternet üzerinden canlı yayınla kesintisiz Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünü takip etmek isteyenler haberimizden linke ulaşabilir.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 117. TENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Onun için dünyayı yakar…"

    Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkanın peşinde!

    Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir.

    Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

    Fikret, Züleyha ile olamayacağını bir kez daha anlıyor

    Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur. Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.

    Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor

    Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırır. Hakan'ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir. Elinde Hakan'ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu'nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

        Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

        Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

        Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Abdülkadir'in büyük sırrı ne?
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