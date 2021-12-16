Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Abdülkadir'in büyük sırrı ne?

Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm CANLI yayın izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü heyecanlı sahnelere konu olan fenomen dizi bu akşam da izleyenleri ekrana kilitleyecek. Züleyha ile Hakan'ın nişanlandığını öğrenen Fikret yıkılıyor. İnternet üzerinden canlı yayınla kesintisiz Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünü takip etmek isteyenler haberimizden linke ulaşabilir.
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"Onun için dünyayı yakar…"
Hakan, Züleyha'ya kurşun sıkanın peşinde!
Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir.
Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.
Fikret, Züleyha ile olamayacağını bir kez daha anlıyor
Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur. Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.
Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor
Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırır. Hakan'ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir. Elinde Hakan'ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu'nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.