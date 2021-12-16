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    • Televizyon
    • 17.12.2021 16:11
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    • 17.12.2021 16:11
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    16 Aralık Perşembe reyting sonuçları! Dünün AB ve total reyting sıralaması açıklandı! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız…

    16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 16 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizilerinden hangisinin reyting yarışını kazandığı ve birinciliği kaptığı merak ediliyor. İşte AB ve total reyting sıralamasına göre reyting sonuçları...

    takvim.com.tr
    16 Aralık Perşembe reyting sonuçları!

    Her gün izleyicilerin merak ettiği bilgiler arasında reyting sonuçları yer alıyor ve 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Perşembe akşamları ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizileri reyting yarışına girdi ve galip gelen yapımın hangisi olduğu merak konusu oldu. AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Üç sezondur ilgyile izlenen fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova bugünün galibi olabildi mi? İşte bugünün reyting sonuçları…

    16 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

    Total'de 1.sırada ATV'de ekrana gelen "Esra Erol'da" 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mahkum" dizisi yer aldı.

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1. Esra Erol'da ATV

    2. Camdaki Kız KANAL D

    3. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV

    4. Bir Zamanlar Çukurova ATV

    5. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1

    6. Mahkum FOX TV

    7. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

    8. ATV Ana Haber ATV

    9. Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) ATV

    10. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1. Camdaki Kız KANAL D

    2. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV

    3. Mahkum FOX TV

    4. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1

    5. Esra Erol'da ATV

    6. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D

    7. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

    8. MarsterChef Türkiye TV8

    9. ATV Ana Haber ATV

    10. Bir Zamanlar Çukurova ATV
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    Haberler Televizyon 16 Aralık Perşembe reyting sonuçları! Dünün AB ve total reyting sıralaması açıklandı! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız…
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