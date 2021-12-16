16 Aralık Perşembe reyting sonuçları! Dünün AB ve total reyting sıralaması açıklandı! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız…

Her gün izleyicilerin merak ettiği bilgiler arasında reyting sonuçları yer alıyor ve 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Perşembe akşamları ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizileri reyting yarışına girdi ve galip gelen yapımın hangisi olduğu merak konusu oldu. AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Üç sezondur ilgyile izlenen fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova bugünün galibi olabildi mi? İşte bugünün reyting sonuçları…