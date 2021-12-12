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    • Televizyon
    • 12.12.2021 22:13
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    • 12.12.2021 23:05
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    Hangisi bir deyim değildir?

    Hangisi bir deyim değildir? ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için çaba sarf ediyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "Hangisi bir deyim değildir? " Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte cevabı...

    Hangisi bir deyim değildir?

    Hangisi bir deyim değildir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi bir deyim değildir?

    A: Bir aşağı bir yukarı

    B: İki aşağı bir yukarı

    C: Üç aşağı beş yukarı

    D: Beş aşağı beş yukarı

    CEVAP: (B şıkkı) İki aşağı bir yukarı

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