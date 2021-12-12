Hangisi bir deyim değildir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangisi bir deyim değildir?

A: Bir aşağı bir yukarı

B: İki aşağı bir yukarı

C: Üç aşağı beş yukarı

D: Beş aşağı beş yukarı

CEVAP: (B şıkkı) İki aşağı bir yukarı