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    • Televizyon
    • 12.12.2021 23:06
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    • 12.12.2021 23:08
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    1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

    1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir? ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için çaba sarf ediyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir? " Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte cevabı...

    1916’da ABD’nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

    1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

    A: Ayı

    B: Bizon

    C: Fil

    D: Puma

    CEVAP: (C şıkkı) Fil

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    Haberler Televizyon 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
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