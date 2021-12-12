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    • Televizyon
    • 12.12.2021 22:07
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    • 12.12.2021 23:04
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    Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?

    Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir? ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için çaba sarf ediyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?" Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte cevabı...

    Şeyh Galib’in Hüsnü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?

    Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?

    A: Hüsnü

    B: Galib

    C: Mecnun

    D: Aşk

    CEVAP: (D şıkkı) Aşk

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    Haberler Televizyon Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
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