Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

A: Joaquin Phoenix

B: Michael Jackson

C: Jim Carrey

D: Cem Yılmaz

CEVAP: (B şıkkı) Michael Jackson