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    • Televizyon
    • 12.12.2021 22:10
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    • 12.12.2021 23:05
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    Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

    Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için çaba sarf ediyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?" Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte cevabı...

    Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

    Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı cuma ve pazar günleri kaldığı yerden devam ediyor. Programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Russell Crowe 2-3 sene boyunca kim tarafından aranıp kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

    A: Joaquin Phoenix

    B: Michael Jackson

    C: Jim Carrey

    D: Cem Yılmaz

    CEVAP: (B şıkkı) Michael Jackson

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