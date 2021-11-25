Ebru Şahin Destan dizisi ile hayalini gerçekleştirdi! Takvim.com.tr Destan dizisi galasında işte oyuncular ile çok renkli anlar...

Yapımcı Mehmet Bozdağ "Aşağı yukarı bir yıllık hazırlık süreci ile bugün yayına getirdik. Tüm ekip arkadaşlarıma yayıncı kuruluşumuz atv'ye can-ı gönülden teşekkür ederim. Çünkü bu Türk televizyonları için irrasyonel bir projeydi. Bize inandılar, güvendiler ve bizi desteklediler. Artık işimiz daha da zor. Destan'la çıtayı bu noktaya getirdik, daha da iyi hale getirmeliyiz. Kendi adıma söyleyebilirim ki olağanüstü bir iş çıkardık. Bu süreçte yanımızda olan, inanan herkes var olsun. Hepimizin yüreğine, emeğine sağlık." diyerek teşekkür etti.