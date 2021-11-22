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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 22.11.2021 19:32
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    • 22.11.2021 19:46
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Karımdan şiddet gördüm’ diyen Fehmi Bey gelen ihbar üzerine ne yapacağını şaşırdı!

    Televizyon dünyasının başarılı ismi Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol’da programına Gülay Pazarlı ve eşi Fehmi Bey damga vurdu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programa başvuran Gülay Hanım, 29 yıldır evli olduğu eşi Fehmi Bey tarafından ihanete uğradığını belirterek 3 gün önce de eşinin kendisini aldattığı söyledi. Ayrıca Pazarlı, eşinin kendisini aldattığı Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti. Fehmi Bey ile Gülay Hanım, bugünkü canlı yayında karşı karşıya geldi. ‘Karımdan şiddet gördüm’ diyen Fehmi Bey, komşusundan gelen ihbar üzerine ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...

    ‘Karımdan şiddet gördüm’

    ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı. Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.

    29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.

    İDDİALARI YALANLADI!
    Programa görüntülü olarak bağlanan Fehmi Bey, Gülay Hanım'In bu iddialarının hayal ürünü olduğunu ve 29 yıldır hiç susmadığını belirterek, "Şengül ile ilişkim yok, bu tamamen karımın iftirası" dedi.

    "KARIMDAN ŞİDDET GÖRDÜM"
    Fehmi Bey, karısından şiddet gördüğünü de sözlerine ekleyerek "Karımdan gördüğüm şiddeti utancımdan kimseye anlatamadım" ifadelerini kullandı.

        Gülay Hanım da Fehmi Bey'in iddialarına, "Kocamın kredi kartı borçlarını bile ben ödedim, ama o Şengül ile kaçtı" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Gülay Hanım, "Sen evliliği bu hale getirdin. Sen benim kolum kanadımsın dedim. Kolum kanadım kırık dedim sana. Kimsem yok babam annem yok dedim. Sana yazıklar olsun."

        Fehmi Bey, "Duygu sömürüsünü bırakalım artık. Gerçek hayata bakalım. Ben eşimden defalarca şiddet gördüm"

            GELEN İHBAR ÜZERİNE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI!
            Fehmi Bey ile Gülay Hanım'ın komşusu, canlı yayına telefonla bağlanarak "Fehmi Bey 'Benim o kadınla bir ilgim yok' diyor ama Cuma günü Şengül Hanım'ı hastanelik eden kimdi? Fehmi Bey'e polisin neden geldiğini sorun" dedi.

            İsmini vermek istemeyen komşu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fehmi Bey inkar ediyor ama arabasında bile gezdirdi o kadını"

            Gelen ihbar üzerine ne yapacağını şaşıran Fehmi Bey ise iddiaları yalanlayarak programı terk etmek istedi.

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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Karımdan şiddet gördüm’ diyen Fehmi Bey gelen ihbar üzerine ne yapacağını şaşırdı!
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