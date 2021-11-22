Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Karımdan şiddet gördüm’ diyen Fehmi Bey gelen ihbar üzerine ne yapacağını şaşırdı!

GELEN İHBAR ÜZERİNE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI!

Fehmi Bey ile Gülay Hanım'ın komşusu, canlı yayına telefonla bağlanarak "Fehmi Bey 'Benim o kadınla bir ilgim yok' diyor ama Cuma günü Şengül Hanım'ı hastanelik eden kimdi? Fehmi Bey'e polisin neden geldiğini sorun" dedi.