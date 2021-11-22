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    • 23.11.2021 09:56
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    • 23.11.2021 09:56
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    Daha başlamadan nefesleri kesti! Diriliş Ertuğrul yapımcısından Destan dizisi bomba gibi geliyor! Destan 1. bölüm tarihi

    Daha başlamadan heyecan yarattı! Diriliş Ertuğrul yapımcısından Destan dizisi bomba gibi geliyor. Destan 1. bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dekorlarının inşaatı 6 ay süren ve sahneleri ile daha fragmanında hafızalara kazınan Destan dizisinin ilk bölümü için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. İşte ATV'nin iddialı yeni dizisi hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Daha başlamadan nefesleri kesti!

    Dizi severler yeni başlayacak olan projeleri yakından takip ediyor ve Destan daha başlamadan büyük heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul yapımcısından Destan dizisi bomba gibi geliyor hem konusu hem de oyuncuları ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'de fırtınalar estirecek olan dizinin başrollerinde Hercai'deki başarılı rolü ile hafızalara kazınan Ebru Şahin yer alıyor. Peki Destan 1. bölüm ne zaman? İlk bölümü ile görücüye çıkacak olan diziden yeni kareler ve fragman geldi. İşte detaylar…

    DESTAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

    Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

    Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

    DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.

    'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.

    Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

        Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

        DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerinde Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin bulunduğu dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Senaryosunu da Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alıyor. Destan dizisinin kadrosunda Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

        DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.
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