Daha başlamadan nefesleri kesti! Diriliş Ertuğrul yapımcısından Destan dizisi bomba gibi geliyor! Destan 1. bölüm tarihi

Dizi severler yeni başlayacak olan projeleri yakından takip ediyor ve Destan daha başlamadan büyük heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul yapımcısından Destan dizisi bomba gibi geliyor hem konusu hem de oyuncuları ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'de fırtınalar estirecek olan dizinin başrollerinde Hercai'deki başarılı rolü ile hafızalara kazınan Ebru Şahin yer alıyor. Peki Destan 1. bölüm ne zaman? İlk bölümü ile görücüye çıkacak olan diziden yeni kareler ve fragman geldi. İşte detaylar…
DESTAN 1. BÖLÜM FRAGMANI
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.
'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.