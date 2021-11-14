Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi? Kaan'ın ortaya çıkardığı gerçeklerin bedeli ağır olacak işte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #SırlarOrtayaÇıkarsa etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

KARDEŞLERİM 28. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!

KAAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI!

Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz.