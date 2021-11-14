Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi? Kaan'ın ortaya çıkardığı gerçeklerin bedeli ağır olacak işte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #SırlarOrtayaÇıkarsa etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.
KARDEŞLERİM 28. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!
KAAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI!
Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz.
Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.
BABASININ ÖLÜM ANINI İZLEYEN KADİR ŞİMDİ NE YAPACAK?
Kitap satış işine giren Kadir yeni bulduğu işten dolayı çok mutludur. Üstelik bir de ona otomobil vermişlerdir. Tam işler yoluna girmişken Akif'in okulun bahçesinde yakaladığı Kaan'ı herkes içinde aşağılayıp kovması herkesin hayatını alt üst eder.