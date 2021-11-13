Kardeşlerim’in yakışıklı Ömer’i Bilal Yiğit Koçak annesinin birebir kopyası! Görenler ablası sandı güzelliğiyle büyüledi
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak annesinin birebir kopyası! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1995 yılında Samsun'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise 'Annesi değil ablası gibi' yorumunda bulundu. Öte yandan anne-oğlun benzerliği de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Yiğit Koçak için "Annesinin birebir kopyası", "Hık demiş annesinin burnundan düşmüş" yorumlarını yaptı. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın güzeller güzeli annesi...
13.11.2021 20:42
- Son Güncelleme: 13.11.2021 20:56
26 yaşındaki yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran genç oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Samsun'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.