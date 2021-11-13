Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 14.11.2021 00:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 00:33
    ABONE OL

    Akif’le hesaplaşan Kadir öldü mü? Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: “Başınız sağ olsun”

    Akif’le hesaplaşan Kadir öldü mü? Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 28’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi yine milyonları ekran başına kilitledi. ‘Sırlar Ortaya Çıkarsa’ etiketiyle sosyal medyaya damga vuran Kardeşlerim’in 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir ile Akif’in yüzleştiği fragman, yürekleri ağza getirdi. Ömer’in ‘Abim kaza geçirmiş’ sözleri üzerine aldıkları haber Kadir’in tüm sevenlerini yıktı. “Başınız sağ olsun” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı...

    Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 28'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 29. bölüm fragmanı da yayınlandı

    Kadir ile Akif'in yüzleştiği fragman, yürekleri ağza getirdi. Ömer'in 'Abim kaza geçirmiş' sözleri üzerine aldıkları haber Kadir'in tüm sevenlerini yıktı.

    Öte yandan 28. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 28. nölümde neler yaşandı?

    KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NE OLDU?
    Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner.

        Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır.

        Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar.

        Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

        Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yayınlandı
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan generalden tarihi itiraf!
        Haberler Televizyon Akif’le hesaplaşan Kadir öldü mü? Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: “Başınız sağ olsun”
            SON DAKİKA