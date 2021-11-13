Akif’le hesaplaşan Kadir öldü mü? Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı yürek yaktı: “Başınız sağ olsun”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 28'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 29. bölüm fragmanı da yayınlandı
Kadir ile Akif'in yüzleştiği fragman, yürekleri ağza getirdi. Ömer'in 'Abim kaza geçirmiş' sözleri üzerine aldıkları haber Kadir'in tüm sevenlerini yıktı.
Öte yandan 28. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 28. nölümde neler yaşandı?
KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NE OLDU?
Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner.