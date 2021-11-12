Müge Anlı'da olay olmuştu! Neslihan Batur'u boğarak öldüren Habib Başar tutuklandı! Kan donduran ifade...

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlısert programında gündeme gelen Neslihan Batur cinayetinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Müge Anlı ve ekibi, İstanbul Kartal'da 9 Kasım tarihinde kayıplara karışan ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybını ekrana taşımıştı.
Annesinin geniş bir erkek çevresi olduğunu, onlarla sık sık görüştüğünü söyleyen Nehir Kaya, Neslihan Batur'un bir an evvel bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Evden sevgilisi Habip Başar ile buluşup geri döneceğini söyleyerek ayrılan talihsiz kadınla ilgili acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.
MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan programında canlı yayına telefonla bağladığı, yayın sonrası stüdyoya getirdiği Habip Başar'ın sevgilisi Neslihan Batur'u öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı, polis ekipleri tarafından stüdyodan alınan Habib Başar'ın ifadesinde işlediği cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.