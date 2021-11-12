Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı! Katil cinayeti itiraf etti Neslihan Batur'un cesedini işte buraya atmış...
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı, katil cinayeti itiraf etti! 3 gün önce "Arkadaşımla buluşup 1 saate döneceğim" diyen 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Son dakika haberini Müge Anlı canlı yayında paylaştı, Neslihan Batur'un stüdyoda bulunan kızı gözyaşlarına boğuldu. İşte Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, "Çok seviyorum, evlenecektim onunla" diyen katil sevgilinin cinayet itirafı ve Neslihan Batur'un cesedinin bulunduğu yer...
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA CİNAYET İTİRAFI!
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı! Katil cinayeti itiraf etti Neslihan Batur'un cesedinin atıldığı yer bulundu.
Müge Anlı'da bugün son dakika itirafı ile stüdyoda gözyaşları hakim oldu. Bir cinayetin daha aydınlatıldığı 12 Kasım 2021 Müge Anlı canlı yayınında, Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
NESLİHAN BATUR KATLEDİLMİŞ!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
MÜGE ANLI'DA BİR CİNAYET DAHA AYDINLANDI
9 Kasım Salı günü Kartal'daki evinden ayrılan Neslihan Batur''un sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı, Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı.