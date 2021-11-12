12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. Bugün 5 yarışmacıdan biri 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Programın sıkı takipçileri büyük ödülü kazanan ismi merak ediyor. Peki; TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? İşte haftanın kazanan ismi...